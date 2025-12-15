スキンケアを小分けで持ち運べるセリアの名品「熱圧着パウチ容器」。便利だけど、扱いにはコツがいる
旅行や出張のとき、普段使っている化粧水・シャンプーなどを持ち運ぶのに便利なつめ替え容器。しかし使いきれず、微妙に中身が残ってしまうことも少なくありません。そこで便利なのが、セリアの「熱圧着パウチ容器」。ヘアアイロンの熱で封ができ、必要な分だけ小分けにして携帯できる優れものなんです。ESSEonlineライターが使い勝手を詳しくレポートします。
セリアの人気商品「熱圧着パウチ容器」
「トラベル用パウチ容器」は、化粧水やシャンプーなどの液体を小分けにするときに使います。“容器”とはいってもボトルタイプの容器とは違って、この商品は袋タイプ。ヘアアイロンの熱でピタッと封をするから、つめ替え後はまるでお手製のサンプルパウチのような仕上がりなんです。
去年は品ぎれで購入できなかったけれど、最近は店舗でよく見かけるようになったので、使ってみた感想をレポートします！
筆者が購入したのは、容量5mLサイズ。
1回の化粧水使用量の目安が約3mLだとした場合、5mLパウチ容器がちょうどよさそうと思ってチョイスしました。
1回で使いきるパウチ袋がつくれる
パウチ容器は、9×5cmの縦長サイズ。
よくある化粧品サンプルのパウチのように、手のひらにスッポリ収まるサイズ感です。
素材には、この商品の肝でもあるPETとポリエチレンが使われていて、加熱でやわらかくなり、冷却で硬化することで封をします。ツルツルとザラザラの中間くらいの手触りで、ビニールよりも少しかためな印象です。
開口部が広いから、つめ替えのときにこぼれにくそうなところも個人的に高評価！ 半透明で中身が見えるから、なにを入れたのかわかりやすいところも助かります。
封をした後は、反対側にある切り込みから手で簡単に開封可能。使い勝手のよさにも期待大です。
肌が強いほうではない筆者の場合、使い慣れたスキンケアアイテムで簡易的なサンプルパウチがつくれるのは心強いこと。ただ、しっかり封ができるのか…ここが気になるポイントですよね。
ヘアアイロンで封をするだけで完成！
ここからは、「トラベル用パウチ容器」パッケージ裏面に書かれた使用方法・使用上の注意を参考に、スキンケアアイテムのつめ替えをしていきます。
用意するのは、「トラベル用パウチ容器」とヘアアイロン、ペーパータオルの3つ。
まず、つめ替える液体をパウチ容器に注ぎます。
ちょっと不安な1回目は、粘度があってこぼれにくそうなトリートメントから挑戦。
広い開口部のおかげで、ノズルから直に移し替えられるので不器用な筆者も安心。
つめ替えが済んだら、開口部をペーパータオル（クッキングシートも可）ではさみます。パウチ容器のサイズに合わせてカットしておくと、ゴワつきにくく、作業しやすいです。
あとは、ストレートヘアアイロンなどで封をするだけ。設定温度は140度、約5秒熱を加えます。
開口部から2cmくらいをはさむと、1〜2秒でジュワッと音がして、パウチ容器に熱が加わっているのがわかります。
※ ヘアアイロンの機種や、ペーパータオルの厚みなどで加熱時間に差があります
※ やけどに十分ご注意ください
上手に閉じるポイントは「満タンにしないこと」
注意点は、パウチ容器がそれほど大きくないので手の位置に気をつけること。それと、加熱直後に封をした部分に触れないこと！
あと、液体の量が多いとはみ出すので6〜7分目くらいに調整するといいかもしれません。粘度の高い液体は、指で下にグイグイ押してから閉じるといい感じ。
1回目は、ゆっくり5秒…。しっかり封をしたいがために、加熱し過ぎたようです。
閉じた部分がクシャクシャに。
コツをつかんできた2回目以降は、…勘としか言いようがないのだけれど、ヘアアイロンを離すタイミングがドンピシャ！ ピシッときれいに閉じることができました。
横から見るとペタッと薄く、すき間なく閉じていそうです。
試しにパウチ容器を軽く押して、漏れがないかチェック！ よほど強い力でない限りは、問題なさそうです。
それでも、移動中ほかの荷物に圧迫されることを懸念して、ジッパーつきビニール袋に入れてからポーチへ。
使うときは、切り込み部分を手で破ります。少しかためだけれど、ハサミを使うほどではなさそうです。
1回で使いきる量をつめ替えるのに、ピッタリ！ 使用後のパウチ容器は、各自治体のルールに従って処分。帰りは、より身軽です。
10mLの大きめサイズもラインナップしているので、“乾燥するホテルでは、化粧水を2度づけしたい”なんてときは、たっぷりつめ替えて持っていくこともできます。これから旅行や帰省、出張の予定がある人は、店舗をチェックしてみてはいかがでしょうか。
※ 紹介した商品は、すべて著者自身で購入した私物です。店舗への問い合わせはご遠慮ください
※ 紹介した商品は、取材時に各店舗で販売されていたものです。店舗により価格や取扱商品は異なります。仕入れ状況によって同じ商品がない場合や、すでに販売終了している可能性もありますので、ご了承ください
※ 使用方法・使用上の注意をよくお読みください