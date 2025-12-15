【コミックヴァルキリーWeb版 Vol.150最終号】 12月15日配信

キルタイムコミュニケーションは「コミックヴァルキリーWeb版」Vol.150最終号を12月15日に配信した。

「コミックヴァルキリー」は2006年に紙の雑誌として創刊し、2012年よりWeb媒体に移行して刊行を続けてきた。しかし150号をもって休刊し、掲載作品はすべて同社のマンガ配信ウェブサイト「キミコミ」へ移動することとなる。

【Vol.150掲載作品一覧】

「魔王の始め方 THE COMIC」

小宮利公 原作：笑うヤカン キャラクター原案：新堂アラタ

「姫騎士がクラスメート！ THE COMIC」

NO.ゴメス 原作：EKZ 漫画原案：空蝉 キャラクター原案：吉沢メガネ

「ドローイング 最強漫画家はお絵描きスキルで異世界無双する！」

原作：林達永 作画：金光鉉

「ATMおじさん 異世界でモテ期が止まらない！」

原作：林達永 作画：チェ・ミンジ

「ニートだけどハロワにいったら異世界につれてかれた」

高野いつき 原作：桂かすが キャラクター原案：さめだ小判

「爆弾魔な傭兵、同時召喚された最強チート共を片っ端から消し飛ばす」

ウラシマツシマ 原作：結城絡繰

「新米錬金術師の店舗経営」

kirero 原作：いつきみずほ キャラクター原案：ふーみ

「異世界魔術師は魔法を唱えない THE COMIC」

こっぱむ 原作：もち キャラクター原案：218

「魔法少女×敗北裁判」

柳原満月

「アストロキング 召喚勇者だけど下級認定されたのでメイドハーレムを作ります！」

GEN 原作：竜庭ケンジ キャラクター原案：ギザン

「人食いダンジョンへようこそ！ THE COMIC」

天道まさえ 原作：一年新 キャラクター原案：しりー

「ゲームをしていると思ったらいつの間にか異世界にいた」

孫陽州 原作：ダキマクラン

「落ちこぼれ退魔師は異世界帰りで最強となる」

紅丸 原作：秀是

「ダンジョン領主の下克上 ～いきなりド底辺ダンジョンのマスターにされたゲームデザイナー、ブラック業界を生き抜いた社畜能力で運命を切り開く～」

式神くろ子 原作：石和\

「命分けの冒険者 ～不幸少女を救ったら全力で崇拝されたので責任取らざるを得ない～」

白樺まさら 原作：こう

「異世界で過ごす悪役ロールプレイ ～勇者より悪役が好きでもいいじゃないか～」

RAYMON 原作：む～ん

「仲間を強くするため支援に徹していた中年冒険者、追放され自分だけの最強ギルドを作る ～【シェアリング】スキルでステータスは思いのまま！ 恩恵に気づいたってもう遅い！～」

深谷飛鳥 原作：日之影ソラ

「男性が管理される社会を「ディストピア」と呼ぶのなら THE COMIC」

あましろ澪 原作：桐乃フリゲート キャラクター原案：あかつき茜

「ゲーマーが異世界魂転してハーレム人生へコンティニューするそうです THE COMIC」

零覇 原作：etose キャラクター原案：りょう＠涼

「スキル：ラーニングで目指す世界最強！ 勇者パーティーを追放されたけど、特に苦労はしていません！」

チビのん☆ 原作：明夜

「人類裏切ったら幼なじみの勇者にぶっ殺された」

池田圭紀 原作：溝上良

「Ziggurat」

MISS BLACK

「エデンズガール 異世界でヒロインピンチになる島」

時丸佳久