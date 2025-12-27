この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

実業家の三崎優太氏が自身のYouTubeチャンネルで「【緊急告発】ウイグル自治区出身の男性と接触。300万人以上が拉致されている異常地域の闇を暴きます。」を公開。中国ウイグル自治区で起きている深刻な人権問題をテーマに、現地出身者へのインタビューを通じてその衝撃的な実態を明らかにした。

動画の冒頭で三崎氏は、世界を旅するYouTuber「Bappa Shota」氏がウイグル地区を訪れてから動画投稿が止まった一件に触れ、同地区に渦巻く「闇の噂」に関心を持ったと語る。そして今回、日本ウイグル協会会長のレテプ・アフメット氏をゲストに招き、その知られざる真相に迫った。アフメット氏は自身もウイグル地区で生まれ育ち、2017年以降、現地にいる家族との連絡が途絶えている当事者である。

アフメット氏によると、ウイグル地区では現在、中国政府による想像を絶する監視体制が敷かれているという。旅行者が自由に行動することは困難で、尾行や監視がつき、出国時には撮影したデータを全て削除させられるケースもあると指摘。さらに深刻なのは、現地住民に対する弾圧である。アフメット氏は「最低でも100万人、推定では200〜300万人が強制収容されている」と明かし、その目的は「思想改造」だと断言した。収容所内では、ウイグル人としての言語や文化、宗教といった独自のアイデンティティを全て否定させられ、中国共産党や習近平を崇拝するよう強要されるという。

さらに、女性に対する大規模な不妊手術や、正体不明の薬物投与といった非人道的な行為も横行していると告発。「これはもう民族そのものを滅ぼす意図を持ったジェノサイド（大量虐殺）だ」とアフメット氏は語気を強める。中国政府はこれらの政策を「親戚制度」と称し、漢民族の職員をウイグル人家庭に送り込み、寝泊まりを共にさせながら生活の隅々まで監視しているという。アフメット氏は、こうした声なき声を世界に発信し続ける重要性を訴え、この問題への関心を強く求めた。

