駅ホームでの“撮り・録り”が危険に？　JR東日本が注意喚起ポスターと動画を展開

JR東日本は12月15日、駅ホーム上での危険な録音・撮影行為を防止するため、新たな注意喚起の取り組みを発表しました。録音や撮影に集中することで通行の妨げや線路・設備への接近が発生しており、重大事故防止に向けて啓発を強化する方針です。

JR東日本によると、ホーム上でマイクやカメラを構えたまま立ち位置を誤るケースや、列車に近づきすぎる行為が見受けられるといいます。場合によっては感電や列車との接触など、深刻な事故につながる可能性も否定できません。こうした行為は、当事者本人の安全を脅かすだけでなく、周囲の利用者や列車の円滑な運行にも影響を及ぼすおそれがあるとしています。

今回の取り組みでは、危険な録音・撮影行為に対する注意喚起ポスターと動画が制作され、駅構内やデジタルサイネージなどで順次展開されます。ポスターは12月16日からJR東日本管内の主要駅で掲出が始まり、同日から当面の間、デジタルサイネージでも放映される予定です。

また、注意喚起動画については、2026年1月19日から同社公式ホームページおよび公式YouTubeにて公開。翌20日以降は期間限定で駅のデジタルサイネージやトレインチャンネルでも順次放映されます。対象はJR東日本管内の主要駅および主要線区です。

ポスターや動画のデザインでは、ホーム上で実際に起こりがちな危険行為や迷惑行為を場面ごとに切り取り、それぞれの行為を控えるよう呼びかける構成が採用されています。録音や撮影を「鳥（撮り、録り）」に置き換える表現も用い、利用者の目に留まりやすい工夫を施しているとのこと。

JR東日本は、すべての利用者が安全かつ安心して駅を利用できるよう、危険な行為は絶対に行わないこと、録音や撮影を行う際も周囲や足元への十分な配慮を求めています。

