美容外科医の高須幹弥氏が、自身のYouTubeチャンネルで「電車遅延の45分遅刻で罰金30万円請求して炎上した美容整形クリニックについて」と題した動画を公開。ある美容クリニックが患者の遅刻に対し高額な罰金を請求した問題について、自身の見解を述べた。



動画で高須氏は、患者が電車の遅延により45分遅刻したところ、クリニックから30万円の罰金を請求され、SNSで大炎上した騒動を取り上げた。この問題に対し、クリニック側は後に「誤送信だった」と釈明したものの、騒動は拡大。高須氏は、もし自身のクリニックで同様の事態が起きた場合、「僕の（担当する）場合だったらキャンセル料は取らないですね」と明言した。



高須氏は、電車の遅延のような不可抗力な理由での遅刻に対し、罰金を取ることはしないと断言。その上で、「なんとかその日のうちに手術をするように全力を尽くす」と自身のスタンスを語った。他の患者に迷惑がかからず、手術の質が落ちないことを前提としながらも、スタッフに頭を下げて残業してもらうなどしてでも、できる限り対応するのが医師としての姿勢であるとの考えを示した。一方で、高須氏は手術の予約が埋まっている人気ドクターの場合、一人の遅刻が後の患者全員に影響を及ぼし、手術室や麻酔科医、看護師といったチーム全体のスケジュールが崩れるというクリニック側の事情も解説。その結果生じる機会損失は大きいとしながらも、「それを想定内で経営しないとダメ」と指摘した。



結論として高須氏は、経営上の論理は理解しつつも、患者に寄り添う姿勢の重要性を強調。「電車遅延で罰金30万円は、世間的には通用しない」と述べ、このような対応は結局クリニックの評判を落とし、経営に悪影響を及ぼすだけだと、厳しい見方を示して締めくくった。