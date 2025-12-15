来年1月スタートの日テレ系ドラマ「身代金は誘拐です」に瀧本美(み)織(おり)（34）が夫役の勝地亮とW主演。「娘の命を救うために、他人の子供を誘拐できるか」という究極の選択を迫られるミステリーに挑む。放送記者の話。

【画像】「タクシーの中で顔を隠す姿を撮られて…」瀧本美織とお泊りしていたキスマイメンバー

「これまでは恋人役が多く、母親役はめずらしい。『守れるものがあったら、人は強くなれるんじゃないか』と気持ちを込めて撮影に取り組んでいるそうです」



歌手としても活動を続けている瀧本美織

ポスト竹内結子と期待された

瀧本は鳥取県出身。小学生で音楽活動を始め、高校3年生の時に、朝ドラ「てっぱん」のオーディションで1424人の中から選ばれヒロインの座を掴んだ。

「高校卒業後に大阪に住む祖母と暮らしながらお好み焼き店を開業する、明るく快活な娘役がハマった。持ち前の笑顔に視聴者も引き込まれた」（同前）

翌年、TBSの「美(イケ)男(メン)ですね」で民放初主演。女優の王道を歩き出した瀧本を事務所も“ポスト・竹内結子”と期待していた。

その後も忍者など幅広い役でキャリアを積み「GTO」のリメイク版では教師役で主演。13年、宮崎駿監督のアニメ「風立ちぬ」のヒロイン声優にも抜擢された。

「監督が瀧本の作品を見て『芝居もいいし、透明感のある澄んだ声が素晴らしい』と即決でした」（元映画記者）

キスマイメンバーとの熱愛で初スキャンダル

その後は、人気女優の証明と言われる紀行番組「アナザースカイ」（日テレ系）の司会も務めた。

初スキャンダルは15年、「美男〜」で共演した『Kis-My-Ft2』の藤ヶ谷太輔の部屋にお泊りする様子を小誌が報じた。

「瀧本は彼の為にキャップを深く被るなど細心の用心をして交際をつづけていたが、彼の家から出たタクシーの中で顔を隠す姿を撮られ万事休す。アイドルとの恋の宿命か、やがて破局しました」（芸能デスク）

瀧本の人気を押し上げていた爽やかなソニー損保のCMの降板も、「藤ヶ谷との熱愛が原因」と言われた。

清純派のイメージが崩れ…

翌年には歌舞伎俳優の尾上松也との「急接近」を「FRIDAY」が報じた。

「初のミュージカルの舞台で共演中の松也と飲み会の帰りに2人でタクシーに乗るまでを撮られただけで、その後の話も出ていない」（前出・芸能デスク）

清純派のイメージが崩れた瀧本は女優として新境地開拓へと向かっていた。「何色にも染まれる女優になりたい」と昨年は「となりのナースエイド」で初の女医役。今年1月期の「財閥復讐〜兄嫁になった元嫁へ〜」では不倫略奪で地位と財産を狙う腹黒い悪女を演じた。

今回は「てっぱん」の母親役。果たしてどんな色に染まって見せるのか？

（「週刊文春」編集部／週刊文春 2025年12月18日号）