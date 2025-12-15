ファンディノがＳ高カイ気配に張り付く、今１０月期営業５．３倍増益予想でサプライズ

ＦＵＮＤＩＮＮＯ<462A.T>がカイ気配のまま水準を切り上げる展開。前週末に１５０円高はストップ高となる９１５円に買われたが、きょうも買いの勢いはとまらず、連日のストップ高となる１０６５円でカイ気配に張り付く異彩人気となっている。



前週末取引終了後に発表した、２６年１０月期の業績予想で、営業利益は前期比５．３倍となる１１億３２００万円と大幅に過去最高を更新する見通しとなり、これがポジティブサプライズとなった。株式投資型のクラウドファンディングのプラットフォーム運営を手掛け、時流を捉えている。今期は大型資金調達支援である「ＦＵＮＤＩＮＮＯ ＰＬＵＳ＋」を軸に流通取引総額の拡大に努めるほか、パートナー企業との協業体制に基づく販売力強化などで業容拡大に取り組んでいく構えを示している。



出所：MINKABU PRESS