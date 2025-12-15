「Zepp」はなんの略？世間に見つかる一歩前のアーティストを発掘！【略語クイズ】

学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！

「Zepp」はなんの略語？

「Zepp」はなんの略か知っていますか？

ヒントは、ある飛行船に由来する名前です。

あなたは正解がわかりましたか？

正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。

果たして、正解は？

正解は「Zeppelin（ツェッペリン）」に由来した言葉でした！

Zepp DiverCityやZepp HANEDAをはじめとして、全国に6都市9会場、海外にも2会場を展開するライブハウス「Zepp（ゼップ）」。

その名前は、ドイツの飛行船「Zeppelin（ツェッペリン）」に由来しているといわれています。

約2,000人を収容することのでき、勢いのあるアーティストが多くライブを開催する会場ですよ。

あなたはわかりましたか？

身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。

※解答は複数ある場合があります。

