「Zepp」はなんの略？世間に見つかる一歩前のアーティストを発掘！【略語クイズ】
学校や仕事などで忙しい毎日。ちょっとしたクイズで息抜きしてみませんか？今回は、隙間時間でできる略語クイズをご紹介します！
「Zepp」はなんの略語？
「Zepp」はなんの略か知っていますか？
ヒントは、ある飛行船に由来する名前です。
あなたは正解がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「Zeppelin（ツェッペリン）」に由来した言葉でした！
Zepp DiverCityやZepp HANEDAをはじめとして、全国に6都市9会場、海外にも2会場を展開するライブハウス「Zepp（ゼップ）」。
その名前は、ドイツの飛行船「Zeppelin（ツェッペリン）」に由来しているといわれています。
約2,000人を収容することのでき、勢いのあるアーティストが多くライブを開催する会場ですよ。
あなたはわかりましたか？
身近なものをクイズにして、あなたも家族や友だちと一緒に楽しんでみてくださいね。
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部