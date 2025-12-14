12月14日、阪神競馬場で行われた2歳女王決定戦・阪神ジュベナイルフィリーズ（G1・芝1600m）は、ドレフォン産駒のスターアニスが差し切ってG1初制覇を飾った。重賞勝ち馬不在の大混戦を制して2歳女王に輝いた。

阪神JF、勝利ジョッキーコメント

1着 スターアニス

松山弘平騎手

「すごく嬉しい気持ちと、ほんとに感謝の気持ちです。前走負けてしまったんですけれども、こうしてまたチャンスをいただいて、こんなに強い馬に乗せていただいて感謝ですし、もう1度頑張ってくれた馬にほんとに感謝したいです。前走1400mは経験していましたし、その時からマイルは大丈夫だなと思ってました。飛びが大きい馬ですので、雨が降らなければいいなと。すごいいい飛びをするので、そこで損なわれてしまわないようにと思っていたんですけれども、今日はしっかり晴れてくれましたし、ほんとに運も味方してくれたなと思います。最後にいい脚が使えますし、飛びが大きいので、最初はうちに押し込められそうになったんですけれども、そこで内にこだわらず、最後しっかり外に出してあげた方がいい脚使えるなと思っていたので、そこはイメージ通りできたなと思います。手応えも良かったですし、追い出しも少し我慢するぐらいの余裕があって、本当に強かったと思います。来年桜花賞とか目標になると思うので、とにかく無事に行ってほしいですし、またコンビ組むことができたら嬉しいなと思います」

レース結果、詳細は下記のとおり。

12月14日、阪神競馬場で行われた11R・阪神ジュベナイルフィリーズ（2歳オープン・牝・G1・芝1600m・1着賞金＝6500万円）は松山弘平騎乗の2番人気、スターアニス（牝2・栗東・高野友和）が快勝した。1.1/4馬身差の2着に4番人気のギャラボーグ（牝2・栗東・杉山晴紀）、3着に6番人気のタイセイボーグ（牝2・栗東・松下武士）が入った。勝ちタイムは1:32.6（良）。

1番人気で北村友一騎乗、アランカール（牝2・栗東・斉藤崇史）は、5着敗退。

【中京2歳S】トーセンラー産駒 キャンディードがレコードV

阪神JF・スターアニスと松山弘平騎手

重賞勝ち馬不在の大混戦

重賞勝ち馬不在の大混戦から抜け出したのは松山弘平騎乗の2番人気、スターアニスだった。直線では馬場の真ん中から差し脚を伸ばしての快勝。母エピセアロームはこのレース8着だったが、母の無念を時を超えて晴らした。1番人気に支持されたアランカールは伸び切れずに5着まで。

◇阪神ジュベナイルフィリーズとは

阪神ジュベナイルフィリーズは、2歳牝馬によるJRAのG1競走で、世代最初の牝馬チャンピオン決定戦に位置づけられる一戦。将来のクラシック戦線を占う重要なレースとして知られ、スピードだけでなく完成度や精神面の強さも問われる。ここで好走した馬は、桜花賞やオークスなど翌年の牝馬路線で主役級の活躍を見せることが多く、若駒の才能をいち早く見極める舞台となっている。

スターアニス 4戦2勝

（牝2・栗東・高野友和）

父：ドレフォン

母：エピセアローム

母父：ダイワメジャー

馬主：吉田勝己

生産者：ノーザンファーム

【全着順】

1着 スターアニス 松山弘平

2着 ギャラボーグ 川田将雅

3着 タイセイボーグ 西村淳也

4着 スウィートハピネス 高杉吏麒

5着 アランカール 北村友一

6着 アルバンヌ 坂井瑠星

7着 ショウナンカリス 池添謙一

8着 マーゴットラヴミー 武豊

9着 レディーゴール 松若風馬

10着 イヌボウノウタゴエ 酒井学

11着 スタニングレディ 和田竜二

12着 ミツカネベネラ 津村明秀

13着 ローズカリス 田口貫太

14着 メイプルハッピー 岩田康誠

15着 ヒズマスターピース 藤岡佑介

16着 ラスティングスノー 菱田裕二

17着 フロムレイブン 吉村誠之助

18着 アンヘリータス F.ジェルー