¤´ÅöÃÏÂç³ØÌ¾¤ÎÂÓ¤ÇÇä¾å13ÇÜ¤Ë¡¡¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù¤¬ÎáÏÂ¤Ç¤â¥Ö¥ì¥¤¥¯

¡¡³°»³¼¢Èæ¸Å¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù¡ÊÃÞËà½ñË¼¡Ë¤ÎÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬2025Ç¯10·î¤Ë300ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Âç³ØÀ¸¶¨»ö¶ÈÏ¢¹ç¤¬ÊÝÍ¤·¤Æ¤¤¤¿ÈÎÇä¼ÂÀÓ¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢½¸·×¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤¿2002Ç¯8·î¤«¤é2025Ç¯7·î¤Þ¤Ç¤Î³ÆÂç³ØÀ¸¶¨¤Ç¤ÎÊ¸¸ËÎß·×ÈÎÇäºý¿ô¤Ç¡¢ÅìÂç¡¢µþÂç¡¢Áá°ðÅÄÂç¡¢·ÄØæµÁ½ÎÂç¤ò¤Ï¤¸¤áÁ´¹ñ44¤ÎÂç³Ø¤Ç¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù¤¬1°Ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤Ã¤¿¡£300ËüÉôÆÍÇËµÇ°¤È¤·¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤´¤È¤Ë¤´ÅöÃÏÂç³ØÌ¾¤ÎÂÓ¤ÇÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤¿¡£11·î23Æü¤Ë¤ÏNHK¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤ÇÆÃ½¸¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤ò½¸¤á¡¢¡ÈBillboard JAPAN Showa Books¡É¤Î2025Ç¯11·î27Æü¸ø³«Ê¬¡Ê½¸·×´ü´Ö¡§2025Ç¯11·î17Æü～11·î23Æü¡Ë¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¹¥Ä´¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£42Ç¯Á°¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ËÜ¤¬¡ãº£¡äÆÉ¤Þ¤ì¤ëÍýÍ³
¡¡¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù¤Ï¡¢¤ªÃã¤Î¿å½÷»ÒÂç³ØÌ¾ÍÀ¶µ¼ø¡¦³°»³¼¢Èæ¸Å¤Ë¤è¤ë³Ø½Ñ¥¨¥Ã¥»¥¤¡£300ºý°Ê¾å¤ÎÃø½ñ¤ò»ý¤Á¡¢¡ÖÃÎ¤Îµð¿Í¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿³°»³¤ÎÂåÉ½ºî¤À¡£¥Õ¥¡¥ß¥êー¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡Ê¥Õ¥¡¥ß¥³¥ó¡Ë¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤¿1983Ç¯¤Ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¸þ¤±¤Î¶µÍÜ½ñ¥·¥êー¥º¡Ö¤Á¤¯¤Þ¥»¥ß¥Êー¡×¤Î°ìºý¤È¤·¤Æ´©¹Ô¤µ¤ì¡¢¤½¤Î¸å1986Ç¯¤ËÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¤ë¡£Ê¸¸Ë²½¤Ë¤è¤Ã¤Æ¼ê·Ú¤ËÆÉ¤Þ¤ì¤ë·Á¤Ë¤Ê¤ë¤È½ù¡¹¤Ë³ØÀ¸¤Î´Ö¤Ç¡Ö¥ì¥Ýー¥È¤ò½ñ¤¯Á°¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤ª¤¤¿¤¤°ìºý¡×¤È¤·¤ÆÇ§ÃÎ¤µ¤ì»Ï¤á¡¢¥í¥ó¥°¥»¥éー¤Ø¤ÎÆ»¤ò¤¿¤É¤ê¤Ï¤¸¤á¤ë¡£
¡¡ËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤Î»þÂå¤ÇÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ï¡¢¼«ÎÏ¤ÇÈô¤Ó²ó¤ì¤ëÈô¹Ôµ¡¿Í´Ö¤Ç¤¢¤ë¡×¤È¤¢¤ë¡£Ê¸¸Ë²½¤·¤¿80Ç¯ÂåËö¤«¤é90Ç¯Âå½éÆ¬¤Ë¤«¤±¡¢ÆüËÜ¼Ò²ñ¤Ï¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö¼õ¸³ÀïÁè¡×¤Ø¤È¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÀèÀ¸¤ä¶µ²Ê½ñ¤Ë°ú¤ÃÄ¥¤Ã¤Æ¤â¤é¤¦¥°¥é¥¤¥Àー·¿¤È¤ÎÂÐÈæ¤ÎÃæ¤Ç¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤òÀÑ¤ó¤Ç¼«ÎÏ¤ÇÈô¤Ó²ó¤ëÈô¹Ôµ¡¤òÎã¤Ë¡¢³°»³¤Ï¡ÖÃÎ¼±¤òµÍ¤á¹þ¤à¤À¤±¤Ç¤Ï¡¢¹Í¤¨¤ëÎÏ¤ÏÍÜ¤ï¤ì¤Ê¤¤¡×¤ÈÆ¶»¡¤¹¤ë¡£¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡ÙËÁÆ¬¤Î°ìÊÔ¡Ö¥°¥é¥¤¥Àー¡×¤Ï¡¢¡Ö¥°¥é¥¤¥ÀーÀì¶È¤Ç¤Ï°Â¿´¤·¤Æ¤¤¤é¤ì¤Ê¤¤¤Î¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤È¤¤¤¦Èô¤ÓÈ´¤±¤ÆÍ¥½¨¤Ê¥°¥é¥¤¥ÀーÇ½ÎÏ¤Î¤â¤Á¼ç¤¬¤¢¤é¤ï¤ì¤¿¤«¤é¤Ç¤¢¤ë¡£¼«Ê¬¤ÇÈô¤Ù¤Ê¤¤¿Í´Ö¤Ï¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿ー¤Ë»Å»ö¤ò¤¦¤Ð¤ï¤ì¤ë¡£¡×¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤ÇÄù¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤ÎÍ½ÁÛÄÌ¤ê¤Ë¡¢1995Ç¯¤ËWindows 95¤¬È¯Çä¤µ¤ì¤ë¤È¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥È¤¬¡¢2008Ç¯¤«¤é2009Ç¯¤´¤í¤Ë¤«¤±¤Æ¤Ï¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬ÇúÈ¯Åª¤ËÉáµÚ¡¢SNS¤äAI¤Î»þÂå¤¬ÅþÍè¤·¤¿º£¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î´íµ¡´¶¤Ï¹¤¯¼Ò²ñ¤Ë¿»Æ©¤·¤¿¤â¤Î¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Þ¤Ç¤è¤ê¤âÃÇÁ³¤Ï¤ä¤¯Â¿¤¯¤ÎÃÎ¼±¤ä¾ðÊó¤¬Æþ¼ê¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤é¤ò¤É¤¦»È¤¦¤«¤È¤¤¤¦¤³¤È¤ò¹Í¤¨³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¯¤³¤È¤¬ËÜÅö¤Î»×¹Í¤Î¿¼¤Þ¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤À¤È¤¤¤¦¼Â´¶¤Ï¡¢º£¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñー¥½¥ó¤ä³ØÀ¸¤Ë¸Â¤é¤ºÃ¯¤â¤¬Êú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡£
¡¡¡Ö¼«ÎÏ¤ÇÈôæÆ¤·¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤Î¥Ò¥ó¥È¡×¤òÃúÇ«¤ËÅÁ¤¨¡¢ÆÉ¼Ô¼«¿È¤ÎÆ¬¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤â¤é¤ª¤¦¤È¤¹¤ëËÜ½ñ¤Ë¤Ï¡¢ÌÜ¤Þ¤°¤ë¤·¤¤»þÂå¤ÎÊÑ²½¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¤â¸Å¤Ó¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤ËÜ¼ÁÅª¤ÊÆâÍÆ¤¬µÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö¾ðÊó²áÂ¿¤Î»þÂå¡×¤Ë¸ÍÏÇ¤¤¡¢Èè¤ì¤¹¤é´¶¤¸¤Ï¤¸¤á¤Æ¤¤¤ë¸½Âå¿Í¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Ç¹Í¤¨¤ëÎÏ¡×¤ò¤¤¤«¤Ë°é¤Æ¤ë¤«¤òÀÅ¤«¤ËÌä¤¤¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤Î°ìºý¤Ï¡¢¤¸¤Ã¤¯¤ê¤È¼«Ê¬¤ò¸«¤Ä¤áÄ¾¤¹»þ´Ö¤ò»ý¤Ä¤¿¤á¤Ë¼ê¤Ë¼è¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëËÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£¡Ø¥¹¥Þ¥Û»þÂå¤ÎÅ¯³Ø¡ÙÃø¼Ô¡¦Ã«Àî²Å¹À¤¬¹Í»¡¤·¤¿¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù
スマホは私たちの生活をどう変えてしまったのか？　いつでもどこでもつながれる「常時接続の世界」で、私たちはどう生きるべきか？　10万部突破のヒット作となっている『スマホ時代の哲学 なぜ不安や退屈をスマホで埋めてしまうのか【増補改訂版】』（ディスカヴァー携書）の著者で哲学者の飯田泰之が、「1983年に『思考の整理学』が出た意味」、「コンピューターへの言及と、アナログな提案が持つ意味」、「60年代の「整理学」と、80年代の『思考の整理学』」を考察した書評「長く読み継がれたおかげで、私たちはこの本を前より新鮮に読めるのかもしれない」を「Webちくま」で全文読むことができる。
¢£ºÆºÆºÆ¥Ö¥ì¥¤¥¯Ãæ¡Ø»×¹Í¤ÎÀ°Íý³Ø¡Ù300ËüÉô¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ
¡¡1983Ç¯3·î´©¹Ô¤ÎÃ±¹ÔËÜÈÇ¤Ï4Ç¯´Ö¤Ç2Ëü9000Éô¤È¤Ê¤ê¡¢1986Ç¯4·î¤ËÊ¸¸Ë²½¤µ¤ì¤¿¡£Ê¸¸ËÈÇ¤Ï2007Ç¯¤Þ¤Ç¤Î21Ç¯´Ö¤Ç16ËüÉô¤Î¥í¥ó¥°¥»¥éー¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢ 2007Ç¯¤Ë´ä¼ê¸©À¹²¬»Ô¤Î¤µ¤ï¤ä½ñÅ¹¤ÇÅö»þÅ¹°÷¤À¤Ã¤¿¾¾ËÜÂç²ð¤¬µ¤·¤¿¡Ö¤â¤Ã¤È¼ã¤¤¤È¤¤ËÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ì¤Ð¡Ä¡×¤È¤¤¤¦½ñÅ¹Å¹Æ¬¤Î¼ê½ñ¤POP¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤Ë¤è¤Ã¤Æ2008Ç¯¤ÎÅìÂçÀ¸¶¨ËÜ¶¿½ñÀÒÉô¡¦µþÂçÀ¸¶¨¤Î½ñÀÒÈÎÇä¥é¥ó¥¥ó¥°¤Ç1°Ì¤ò³ÍÆÀ¡¢¡ÈÅìÂç¡¦µþÂç¤Ç1ÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤¿ËÜ¡É¤Î¥Õ¥ìー¥º¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥Õ¥ìー¥º¤òÂÓ¤Ç»ÈÍÑ¤·¤¿¤³¤È¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë2ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤¬µ¯¤¡¢2009Ç¯¤ËÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤¬100ËüÉô¤òÆÍÇË¡£¤½¤Î¸å¤âËèÇ¯¿·¤¿¤ÊÆÉ¼Ô¤òÁý¤ä¤·Â³¤±2016Ç¯¤Ë200ËüÉô¡¢2020Ç¯¤Ë250ËüÉô¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£2024Ç¯¤Ë¤Ï¡ÖÅìÂçÆÃÊÌ¹ÖµÁ¡×¤òÁýÊä¤·¤Æ½é¤Î²þÄû¤ò¼Â»Ü¤·¡¢¿·ÈÇ¤Ë¡£º£Ç¯2025Ç¯10·î¤Ë300ËüÉô¤ËÅþÃ£¤·¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¡ÈÅìÂç¡¦µþÂç¤Ç1ÈÖÆÉ¤Þ¤ì¤¿ËÜ¡É¤Î¥Õ¥ìー¥º¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¿ËÜ½ñ¤Ï¡¢11·î¤è¤ê300ËüÉôÆÍÇËµÇ°¤È¤·¤Æ47ÅÔÆ»ÉÜ¸©¤Î½ñÅ¹¤´¤È¤ËÃÏ¸µÂç³ØÌ¾¤ÈÊ¸¸Ë¥é¥ó¥¥ó¥°½¸·×·ë²Ì¤òµ¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÂÓ¤òÉÕ¤±¤Æ¤ÎÈÎÇä¤¬³«»Ï¤µ¤ì¤ë¤È½µÇä¤¬¤½¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÌó13.5ÇÜ¤Ë¾å¾º¡¢3ÅÙÌÜ¤Î¥Ö¥ì¥¤¥¯¤È¤â¤¤¤¨¤ëÇúÈ¯Åª¤ÊÇä¤ì¹Ô¤¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Ê¸¸ËÈÇ¤Ï´©¹Ô¤«¤é40Ç¯°Ê¾å¤¬·Ð¤Ã¤¿º£¤â¤Ê¤ªÇ¯´ÖÊ¿¶ÑÌó10ËüÉô¤Î½ÅÈÇ¤¬Â³¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¤Þ¤µ¤Ë»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿ÉÔµà¤ÎÌ¾Ãø¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
