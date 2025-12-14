イギリスやベルギーなど、今、世界で「ジャイナ教」が共同体を拡大している「納得の理由」…ジャイナ教が「先取り」していた価値観とは？

不殺生の戒律を厳密に守り、原理的には微生物でさえ殺してはならない「世界一ハードな宗教」ジャイナ教。意外なことに近代以降、発祥の地インドを出て、世界各地にそのネットワークを拡げている。

来年出版予定の講談社現代新書『ジャイナ教』の著者による、「世界のジャイナ教」レポート第一弾。

イギリスのジャイナ教徒

イギリスには、19世紀から少数のジャイナ教徒がいたとされる。しかし、その存在が明確に見えるようになるのは後のことで、1960年代初頭に東アフリカのジャイナ教徒商人の家族が移住し始め、1970年代には宗教活動を支える共同体が形を整えた。現在、共同体の推計ではイギリスのジャイナ教徒は4〜5万人ほどで、大多数が東アフリカ出身者である。また、ジャイナ教は出家者の着衣の有無により白衣派と空衣派に大別されるが、イギリスのジャイナ教徒の多くが前者に属すると自認している。

1973年、レスターにジャイナ教のセンターと寺院が設立され、これがイギリス各地への寺院建立の端緒となった。その後、マンチェスターやロンドンにも寺院が次々と建てられた。空衣派の寺院も建てられたほか、ヒンドゥー教寺院内に併設された例などもある。さらに2005年には、ロンドン北部郊外のポッターズ・バーに、イギリス・オースワール協会（Oshwal Association of the United Kingdom, OAUK）の手による寺院シカルバンディー・ジャイン・デーラーサルが完成した。インド産の石材と伝統工法を用いたこの寺院には、「100年後に巡礼地となりうる聖地を作りたい」という願いが託されている。

1980年代半ばには、宗教間交流や学術支援を目的としてジャイナ教学研究所（Institute of Jainology）が設立され、1987年には、若い世代に宗教的な実践やアイデンティティを伝えるため、イギリス・ジャイナ教青年会（Young Jains UK, YJUK）が発足する。イギリスで生まれ育った世代が増えるにつれ、こうした教育的取り組みは重要性を増した。その後、1990年代後半にはジャイナ教の教育機関が設立され、2000年代には3人の師と結び付いた共同体による定期的な学習会も行われるようになった。新たな世代に向けて、宗教的学びの場が段階的に整えられていったことがわかる。

近年の調査では、第一世代とは異なり、イギリスで生まれ育った若いジャイナ教徒の中には、日常的な行為や定期的な儀礼をあまり好まない傾向が指摘されている。一方で、「不殺生（アヒンサー）」「無所有（アパリグラハ）」「多面的認識（アネーカーンタ）」といった教えには普遍的価値を見出し、より良い人間になるための倫理として高く評価しているという。こうした姿勢はアメリカの移民社会でも報告されており、「新正統主義（neo-orthodox）」と呼ばれている。これは脱宗教化ではなく、環境に合わせて伝統教義を再解釈する動きであり、動物倫理や持続可能性、多様性の尊重など、近年強調される価値観をジャイナ教が「先取り」していたことも影響しているだろう。また、ジャイナ教は根菜類まで避ける独特の菜食主義で知られるが、イギリスの若い世代には、西洋発のヴィーガンに親しみを覚える者もおり、友人との食事では自らの食習慣を押し付けないよう配慮するなど、柔軟な姿勢を示す例も報告されている。

ベルギーのジャイナ教徒

ベルギーには現在およそ2,000人のジャイナ教徒が暮らしており、その中心地となっているのが、ダイヤモンド取引の長い歴史を持つアントワープである。ダイヤモンド業界では長くユダヤ人が主導的立場にあったため、初期のジャイナ教徒移民は利幅の小さい小粒原石の取り引きから関与を始めた。しかしその後、次第に才覚を発揮して市場での存在感を強め、インド系の収益シェアは1968年の2%から1980年には25%、2003年には65%へと大きく伸びていった。「今日、世界で販売されているダイヤモンドの10個のうち8個は、インド系ジャイナ教徒の手を経ている」と言う者もいる。

移住は1950年代から本格化し、1953年には最初のインド系ダイヤモンド会社が設立された。1970年代に入ると定住化が進み、現在では約350〜400世帯が共同体を形成している。彼らの出身地の多くはインドのグジャラート州で、宗派構成は白衣派の寺院派と僧堂派がほぼ半数ずつを占める。そのほか、白衣派の第3の宗派であるテーラーパンタ派や空衣派の家族もわずかながら見られる。

1970年代には非公式ながら宗教・文化活動が始まっていたが、共同体の拡大とともに正式な組織の必要性が高まり、1992年にはアントワープ・ジャイナ教文化センター（Jain Cultural Centre of Antwerp，以下JCCA）とシュリーマッド・ラージチャンドラ伝道団ダラムプル（Shrimad Rajchandra Mission Dharampur，以下SRMD）の支部が発足した。前者は2010年、大陸ヨーロッパで唯一のジャイナ教寺院シャンケーシュヴァル・パールシュヴァナータを建立し、共同体の中心的存在となっている。寺院はインド産の石材を用い、現地建築家らの協力も得て、インドの職人チームが組み上げた。また、複合施設内には文化センターなども設置され、朝夕の一定時間、共同体メンバーに開放されている。一方、後者は SRMDの海外初の支部であり、1980年代後半、ラケーシュ・バーイー・ジャーヴェーリーの訪問を契機に、地元の非公式団体が正式な支部へと発展した。両組織は教育活動にも熱心で、JCCAではボランティア教師が6歳以上を対象に宗教学校を運営しており、SRMDでは4歳以上向けの体系的な宗教教育カリキュラムを整備している。これらの取り組みには、イギリスの例と同じく、現地で成長する世代への教育を重視する姿勢が明確に表れている。

アントワープのジャイナ教徒の多くはベルギーの市民権を得ているものの、国際的なダイヤモンド市場の変動次第では国外へ移転せざるを得ない。この不安定な感覚は子どもの教育選択にも表れ、オランダ語による公教育よりもインターナショナル・スクールでの英語教育を選ぶ傾向が強いという。非インド人や非ジャイナ教徒との通婚率が低い点も、こうした状況と無関係ではないだろう。繋がりとしては、インド本国との方がより強いものの、イギリスの共同体とも一定の交流が続いており、相互の寺院への巡礼も行われている。また、ベルギーからイギリスの大学に進学する若者も多く、彼らの存在も両地域を結ぶ重要な接点となっている。

＊

【参考文献】

玉木俊明『ダイヤモンド 欲望の世界史』，日本経済新聞出版，2020; Backman, Michael. “Diamonds, Jains, and Jews”. Inside Knowledge: Streetwise in Asia. London: Macmillan Palgrave, 2005.; Shah, Bindi V. “Jains in the United Kingdom”. Brillʼs Encyclopedia of Jainism. Ed. John E. Cort et al. Leiden: Brill, 2020. pp.375-381.; Vekemans, Tine. “Jains in Belgium”. Brillʼs Encyclopedia of Jainism. Ed. John E. Cort et al. Leiden: Brill, 2020. pp.370-374.; Wiley, Kristi L. The A to Z of Jainism. Lanham/Toronto/Plymouth, UK: The Scarecrow Press, 2009.

小さな虫も殺さない、ストイックすぎる宗教「ジャイナ教」の謎に迫る！