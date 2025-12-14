出勤したら張り紙一枚「閉店しました」　職場がいきなり消滅した女性の動揺

ある日突然、勤務先がなくなっていたら言葉を失うだろう。埼玉県の40代女性は、パート先での衝撃的な体験について投稿した。

ある時、パート勤務していたスーパーに行くと……。

「シャッターが降りてて、張り紙一枚。『閉店しました』」

振り返れば、経営悪化の予兆のようなものはあったようだ。（文：天音琴葉）

閉店の予兆…「ポイント10倍の日が多く、変に安売りしてたり」

そのスーパーが閉店する前に、気になることがあったそう。

「ポイント10倍の日が多く、素人目で見ても安くしすぎじゃない？という品物があったり、変に安売りしてたりと予兆というのか、そういうのはありました」

客としては嬉しい安売りだが、採算度外視のようなセールは、やはり経営が危ういサインだったのかもしれない。そして、冒頭の通り、恐れていた事態は突然やってきた。

あまりにあっけない幕切れに、女性は「しばらく何も考えられませんでした」とショックを隠せない。

「人間不信というか、そんな感じで。幸い社員とかでなかったんで、他の仕事見つけてなんとかなりましたけど」

現在、女性はコンビニで働いているというが、当時の記憶は鮮明に残っている様子。「店長とかどうなったんでしょうかね？」と、かつての上司の身を案じていた。

