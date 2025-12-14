9月27日のチェルシー戦を最後に離脱していた

イングランド・プレミアリーグ、ブライトンの日本代表MF三笘薫が現地時間12月13日、リーグ第16節・アウェーのリバプール戦で2か月半ぶりの復帰を果たした。

三笘は2点ビハインドの後半19分から左ウイングの位置で出場。わずか4分後の後半23分、左サイドから味方とのワンツーでゴール前に抜け出すことに成功。GKと1対1を迎えたが、シュートは惜しくも枠を外れた。

その後も左サイドで攻撃の起点として機能。スプリントを繰り返して守備にも戻った。チームは0-2で敗れたが、アディショナルタイムを含めて約30分のプレーで軽快な動きを披露した。

開幕から6戦連続でスタメン出場していた三笘だったが、9月27日のチェルシー戦で足首を負傷。当初よりも復帰が長引いていたが、今週に入りトレーニングに参加していることが、現地では伝えられていた。

来年の北中米ワールドカップでも日本代表の中心として期待される三笘。背番号22の復帰は森保ジャパンにとって朗報となった。（FOOTBALL ZONE編集部）