Cygamesは、アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』第22話「灰の怪物《グレイファントム》」のWEB予告映像、先行カット、あらすじを公開した。放送は12月14日（日）16時30分から、TBS系全国28局ネットで予定されている。

第22話では、タマモクロスが向こう正面からスパートを仕掛けるという想定外の策に出る展開から物語が動き出す。先行するオグリキャップを後方から追い詰めるタマモの強烈なプレッシャーにより、オグリは苦しいレースを強いられることに。極限の疲労の中で、オグリの脳裏に浮かぶのは、自身の「原点」。クライマックスに向け、物語はさらに緊張感を高めていく。

オグリキャップ役、高柳知葉によるナレーション

公開されたWEB予告動画は、オグリキャップ役・高柳知葉によるナレーション付きとなっており、激闘の行方を予感させる内容に仕上がっている。

アニメ『ウマ娘 シンデレラグレイ』は、Cygamesが展開するクロスメディアコンテンツ『ウマ娘 プリティーダービー』を原作としたテレビアニメ。地方から中央へと駆け上がり、“怪物”と称されたオグリキャップの活躍を描く。TBS系全国28局ネットでは毎週日曜16時30分から第2クールを放送中で、ABEMA・Netflix・U-NEXTなどの各配信サイトでも順次配信されている。