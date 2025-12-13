AKB48¡¦21´ü¸¦µæÀ¸ ÅÏîµ°ª¿´¡Ê¤¤³¡Ë¡Ö³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤ò¾¯¤·¤Ç¤âÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¡ÚÏ¢ºÜ ¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡© Season2ÆÃÊÌÊÔ¡Û
2005Ç¯¡ÊÊ¿À®17Ç¯¡Ë12·î8Æü¤Ë½©ÍÕ¸¶¤Ç»ºÀ¼¤ò¾å¤²¤¿AKB48¡£Á°ÅÄÆØ»Ò¡¢¹â¶¶¤ß¤Ê¤ß¡¢¾®ÅèÍÛºÚ¡¢¼ÄÅÄËãÎ¤»Ò¡¢ÂçÅçÍ¥»Ò¡¢»Ø¸¶è½Çµ¤é¿ô¡¹¤Î¥¹¥¿¡¼¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢Ã¯¤â¤¬ÃÎ¤ë¹ñÌ±Åª¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¢¤ì¤«¤é20Ç¯¡¢¿ô¡¹¤ÎÅÁÀâ¤òºî¤Ã¤¿AKB48·à¾ì¤ÏºòÇ¯Ëö¤Ë´°Á´¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë¤µ¤ì¡¢¤½¤ì¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¤ª¤è¤½9Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸ø±é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¡£¤½¤·¤Æ¥°¥ë¡¼¥×¤È¤·¤ÆºÆ¤ÓÅìµþ¥É¡¼¥à¤ËÎ©¤Ä¤È¤¤¤¦ÌÜÉ¸¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿¡£¤½¤ó¤Ê¤Ê¤«¤Ç¸½Ìò¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ï¤É¤ó¤Ê»×¤¤¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤òÅö¤Æ¤¿Ï¢ºÜ¡Ö¤Ê¤ó¤ÇÎáÏÂ¤ËAKB48¡©¡×
º£²ó¤ÏÆÃÊÌÊÔ¡¢12·î4Æü¤ËÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¤ªÈäÏªÌÜ¤µ¤ì¤¿¤Ð¤«¤ê¤Î21´ü¸¦µæÀ¸5¿Í¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª¡¡¥é¥¹¥È¤Ï½©ÅÄ¸©½Ð¿È¡¢18ºÐ¤ÎÅÏîµ°ª¿´¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤³¡Ë¡ª
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¿¹ÀîÍ¥¤ÎÑÛ¡¹¤·¤¤¥«¥Ã¥È
¡ÚÃÏ¸µ¤Î½©ÅÄ¤Ç2¼¡¿³ºº¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢AKB48¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ò¼õ¤±¤Þ¤·¤¿¡Û
¡½¡½¤Þ¤º¤Ï»Ò¶¡»þÂå¤«¤éÊ¹¤«¤»¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
ÅÏîµ¡¡¾®³Ø¹»¤ÎµÙ¤ß»þ´Ö¤Ï¤«¤±¤Ã¤³¤ä¥µ¥Ã¥«¡¼¤ò¤ä¤ë¤è¤¦¤Ê¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤Ê¥³¤Ç¤·¤¿¡£
¡½¡½¼«Ê¬¤«¤éÍ§Ã£¤òÍ¶¤¦¥¿¥¤¥×¡©
ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤Ç¤¹¤Í¡£Í§Ã£¤Ç½¸¤Þ¤Ã¤ÆÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¤¤â¡¢¥²¡¼¥à¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤Ä¤Þ¤é¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¡¢¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤ÈÁö¤í¤¦¤è¡ª¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡£¼«Ê¬¤«¤éÀÚ¤ê½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡½¡½³Ø¹»¤Ç¤Ï¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤Ê¤Î¡©
ÅÏîµ¡¡¤¤¤í¤ó¤ÊÍ§Ã£¤ÈÏÃ¤¹´¶¤¸¤Ç¤¹¡£¶ì¼ê¤Ê¿Í¤È¤«¤Ï¤¤¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¼ä¤·¤½¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤é¡¢À¼¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤¿¤ê¤È¤«¡£
¡½¡½ÍÛ¥¥ã¤Ç¤¹¤«¤Í¡©
ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤Ç¤â¼«Ê¬¤è¤êÌÀ¤ë¤¤¿Í¤ÏÏÃ¤·¤«¤±¤Å¤é¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÀÅ¤«¤Ê¿Í¤Ë¡Ö²¿¤·¤Æ¤ë¤Î¡©¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¤Î¤ÏÆÀ°Õ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Þ¤È¤áÌò¥¿¥¤¥×¤Ê¤Î¤«¤Ê¡£
ÅÏîµ¡¡¤½¤¦¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£º£¤Ï¥¯¥é¥¹¤ÎÉû°Ñ°÷Ä¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤ä¤ê¤¿¤¬¤é¤Ê¤¤¥³¤¬Â¿¤¤¤È¡Ö¤Ê¤é¤ä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤ÈÎ©¸õÊä¤·¤Æ¡£¤³¤ÎÁ°¤âÂ´¶ÈÊ¸½¸¤Ç¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼è¤é¤Ê¤¤ã¤À¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¡Ö»ä¤¬¤ä¤ë¤Í¡×¤Ã¤Æ1Æü¤Ç¤Þ¤È¤á¤¿¤ê¡£
¡½¡½Éô³è¤Ï²¿¤«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÏîµ¡¡ºòÇ¯¤Þ¤Ç5Ç¯´Ö¡¢¿áÁÕ³ÚÉô¤ÇÂÇ³Ú´ï¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¯¥é¥Ã¥·¥å¥·¥ó¥Ð¥ë¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢ÂÎÎÏ¤È¶ÚÎÏ¤Ë¤Ï¤¹¤´¤¯¼«¿®¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¤É¤¦¤·¤Æ¿áÁÕ³ÚÉô¤Ë¡©
ÅÏîµ¡¡¾®³Ø¹»¤Ç´ï³Ú¥¯¥é¥Ö¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÂÇ³Ú´ï¤òÂ¿¤¯¤ä¤é¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Éô³è¤Ç¤â¤ä¤ê¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤¿¤Î¤È¡¢¹â¹»¤Î¿áÁÕ³ÚÉô¤¬¶¯¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤»¤Ã¤«¤¯¤Ê¤é¤½¤³¤Ç¤â¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¸µµ¤¥Ï¥Ä¥é¥Ä¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢ÂÎ°é²ñ·Ï¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
ÅÏîµ¡¡Ãæ³Ø¹»¤Î¤È¤¤Ï¿å±ËÉô¤È¿áÁÕ³ÚÉô¤ò¤«¤±¤â¤Á¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¼«Å¾¼ÖÄÌ³Ø¤ÇÂÎÎÏ¤òºï¤é¤ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢¿áÁÕ³Ú¤Ë¤·¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½AKB48¤òÃÎ¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡©
ÅÏîµ¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤ò¸«¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢¾®¤µ¤¤º¢¤«¤é²»³ÚÈÖÁÈ¤ä¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼ÈÖÁÈ¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¿ä¤·¥á¥ó¤Ï¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¡©
ÅÏîµ¡¡ÅÏÊÕËãÍ§¤µ¤ó¤¬»ä¤ÎÃæ¤Ç¤¹¤´¤¯°õ¾Ý¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡£¤«¤ï¤¤¤é¤·¤¤¤ª´é¤Ê¤Î¤Ë¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤À¤È¤¹¤´¤¯¤Ï¤Ã¤Á¤ã¤±¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£
¤·¤Ð¤é¤¯¶õ¤¤¤Æ¡Øº¬¤âÍÕ¤âRumor¡Ù¤Î»þÂå¤Ë¡¢ÇðÌÚÍ³µª¤µ¤ó¤¬¥á¥ó¥Ð¡¼¤ËÏÃ¤·¤«¤±¤ë¤ß¤¿¤¤¤ÊÆ°²è¤¬YouTube¤Ë¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡Öº£¤Ï¤³¤ó¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¤¤¤ë¤ó¤À¡×¤ÈÃÎ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤¢¤È¤ÏTikTok¤Ë°ËÆ£É´²Ö¤µ¤ó¤ÎÆ°²è¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤Æ¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡ª¡×¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½¤½¤³¤«¤é¤Ê¤¼AKB48¤ò¼õ¤±¤è¤¦¤È¡©
ÅÏîµ¡¡¥¢¥¤¥É¥ë¤ÏÍÄ¾¯´ü¤«¤éÆ´¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¹â¹»¤Î¿ÊÏ©ÁêÃÌ¤ÇÃ´Ç¤¤ÎÀèÀ¸¤Ë¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¤é¡¢ÁêÃÌ¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£AKB48¤Î2¼¡¿³ºº¤¬½©ÅÄ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½¤½¤ì¤Ï±¿Ì¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÅÏîµ¡¡¤¢¤È¤ÏÃÎ¤ê¹ç¤¤¤ÎÃÎ¤ê¹ç¤¤¤¬ÇµÌÚºä46¤µ¤ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤¹¤´¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¶á¤¯¤Î¥³¤¬¥¢¥¤¥É¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¼«Ê¬¤¬Ä©Àï¤¹¤é¤·¤Ê¤¤¤Î¤Ï²ù¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¼õ¤±¤¿¤Î¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©
ÅÏîµ¡¡3¼¡¿³ºº¤ÇÅìµþ¤Ø¹Ô¤Ã¤¿¤È¤¡¢¶ÛÄ¥¤Ç¥¬¥Á¥¬¥Á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤¿¤Þ¤¿¤ÞÎÙ¤Ë¤¤¤¿郄¶¶Éñºù¡Ê¤Þ¤ª¡Ë¤Á¤ã¤ó¤¬¡Ö¤É¤³½Ð¿È¤Ê¤Î¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤«¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¡¢¤½¤³¤Ç¶ÛÄ¥¤¬¤Û¤°¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Î¿³ºº¤â¡ÖÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¢¤ë¥³¤¬¤¤¤ë¡ª¡×¤È¤¤¤¦°Â¿´´¶¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤¤·ë²Ì¤Ë·Ò¤¬¤Ã¤¿¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¡£
¡½¡½AKB48¤ËÆþ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤¤¤³¤È¤Ï¡©
ÅÏîµ¡¡º£¤Þ¤Ç¤Ï¼«Ê¬¤¬¹¥¤¤Ê¥°¥ë¡¼¥×¤Î¥ß¥å¡¼¥¸¥Ã¥¯¥Ó¥Ç¥ª¤ò¸«¤Æ¡¢¾¡¼ê¤Ë¿¶¤ê¤ò³Ð¤¨¤Æ¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢º£¤Ï¼«Ê¬¤Î¶Ê¤È¤·¤Æ¡¢ºÙ¤«¤¤¿È¿¶¤ê¤ä¼ê¿¶¤ê¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤Î¤¬¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤ß¤ó¤Ê¤Ç¥Õ¥©¡¼¥á¡¼¥·¥ç¥ó¤òÁÈ¤ó¤ÇÍÙ¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡¢´°À®¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤¬³Ú¤·¤¤¤Ç¤¹¡£
¡½¡½µÕ¤ËÂçÊÑ¤À¤È»×¤¦¤³¤È¤Ï¡©
ÅÏîµ¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²Î¤Ã¤ÆÍÙ¤ë¤³¤È¤ÏÂçÊÑ¤Ç¤¹¡£¤º¤Ã¤È¸«¤Æ¤¤ÆÂçÊÑ¤½¤¦¤À¤Ê¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤ËÀ¼¤¬¥Ö¥ì¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡¢À¼¤Ë½¸Ãæ¤·¤¿¤é¿¶¤ê¤¬Èô¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¤ê¡£
¡½¡½¾Íè¤ÎÌ´¤Ï¡©
ÅÏîµ¡¡¤¤¤í¤ó¤Ê¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÊý¡¹¤Ë½õ¤±¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¡¢¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢»ä¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ë¾¯¤·¤Ç¤â³§¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸¤òÌÀ¤ë¤¯¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤ÊÂ¸ºß¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¶ñÂÎÅª¤ÊÌÜÉ¸¤ò¸À¤¦¤È¡¢ÁªÈ´¤ËÁª¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¡Ö¤³¤Î¥³¤«¤ï¤¤¤¤¡×¤È¤«¡¢¡Ö¤³¤Î¥³¤ò¤ª»Å»ö¤Ç»È¤¤¤¿¤¤¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤è¤¦¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£
AKB48¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢º£¡¢20¼þÇ¯¤È¤¤¤¦¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢ºÆÃíÌÜ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢Á°ÅÄÆØ»Ò¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¤¤¤¿»þÂå¤ËÈæ¤Ù¤ë¤È¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÀ¤´Ö¤ÎÊý¤Ëº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤Î¤Ç¡Öº£¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤â¤«¤ï¤¤¤¤¤·¡¢¤¹¤´¤¤¤è¡×¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡üÅÏîµ°ª¿´¡Ê¤ï¤¿¤Ê¤Ù¡¦¤¤³¡Ë
2007Ç¯7·î12ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡¢½©ÅÄ¸©½Ð¿È
Nickname¡á¤¤³¤Á¤ã¤ó
¸ø¼°X¡Ú@Kiko_Watanabe07¡Û
¼èºà¡¦Ê¸¡¿´Øº¬¹°¹¯¡¡»£±Æ¡¿¸åÌî½çÌé