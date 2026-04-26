ゴールデンウィーク到来。世間は大型連休と浮き足立っているが、誰もが手放しで喜んでいるわけではない。ガールズちゃんねるに4月下旬、「ゴールデンウィークが憂鬱な人」というトピックが立ち、注目を集めた。トピ主は次のように不満をこぼした。「嫌いな兄夫婦と会わなきゃいけないので憂鬱です。ゴールデンウィークが憂鬱な人いますか？」これは確かに、せっかくの休みなのに気が重い……と思うのではないだろうか。「義実家帰