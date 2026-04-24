『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「エアコンの隙間から『人の手』」についてお伝えします。◇◇◇建造物侵入の疑いで逮捕された、小児科医の山根景志容疑者（41）。警察によりますと、今月7日の夜、自らが勤める神奈川県藤沢市の病院で、当直室の天井裏に侵入した疑いがもたれています。関係者によりますと、当時、女性医師が利用していたという当直室。部屋にはベッドがありますが、その真上の天井にあるエア