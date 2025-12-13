ËÌÄ«Á¯¡ÖÀ¤Î¶¸±ã¡×¤Ç½è·º¤µ¤ì¤¿£±£±¿Í¤ÎºÇ¹â´´Éô
ËÌÄ«Á¯Åö¶É¤¬12·î¤ËÆþ¤ê¡¢¡ÖÇòÆ¬¤ÎÎõÉ÷Àº¿À¡×¤ò·Ç¤²¤Ê¤¬¤éÁ´¹ñÅª¤Ê³×Ì¿ÅÁÅý¶µ°é¤Î¶¯²½¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞµ¡´Ø»æ¡¦Ï«Æ¯¿·Ê¹¤ÏÏ¢Æü¡¢¸·´¨´ü¤ÎÇòÆ¬»³¡Ê¥Ú¥¯¥È¥¥¥µ¥ó¡ËÃÏ°è¤Ç¤ÎÀº¿À½¤ÍÜ¤òÂç¡¹Åª¤ËÊó¤¸¡¢¶âÀµ²¸Áí½ñµ¤Î6Ç¯Á°¤Î·³ÇÏ¹Ô·³¤ò¡Ö³×Ì¿Àº¿À¹âÍÈ¤Î·Àµ¡¡×¤È¤¹¤ëÀëÅÁ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¼ÂºÝ¤Î¸½¾ì¤Ç¤Ï¶âÀµ²¸»á¤¬ÁÊ¤¨¤ë¡Ö³×Ì¿Àº¿À¡×¤È¤Ï¤«¤±Î¥¤ì¤¿¹Ô°Ù¤¬Ì¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¡¢´Ú¹ñ¤ÎÆÈÎ©·Ï¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥µ¥ó¥É¥¿¥¤¥à¥º¡ÊST¡Ë¡×¤¬Êó¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£´´Éô¤é¤¬ÇòÆ¬»³¤òË¬¤ì¤ë¤¿¤Ó¤Ë½÷À¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¼ò±ã¤ò³«¤¡¢¼òÃÓÆùÎÓ¤ËÅ®¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£³×Ì¿¤ÎÀ»ÃÏ¤È¾Î¤µ¤ì¤ëÇòÆ¬»³¤¬¡¢¸¢ÎÏÁØ¤Îµ¶Á±¤Èµý³Ú¤ÎÁã·¢¤Ø¤ÈÂÄ¤·¤Æµ×¤·¤¤¤È¤Î»ØÅ¦¤À¡£
º£¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤¦¤·¤¿¹Ô°Ù¤Ï¸¢ÎÏ¼Ô¤É¤¦¤·¤ÎÆë¤ì¹ç¤¤¤äÍð¤ìÈô¤Ö¥ï¥¤¥í¤Ë¤è¤ê¤â¤ß¾Ã¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£¤·¤«¤·¤Ò¤È¤¿¤ÓºÇ¹â»ØÆ³¼Ô¤ÎÉÔ¶½¤òÇã¤¨¤Ð¡¢Åö»ö¼Ô¤é¤Î¼ó¤Ï¡ÉÊªÍýÅª¤Ë¡ÉÈô¤Ö¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤«¤Í¤Ê¤¤¡£
Åì°¡ÆüÊóµ¼Ô¤ÇÃ¦ËÌ¼Ô¤Ç¤â¤¢¤ë¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Ï»á¤Ï¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ç¡¢1995Ç¯¤Ë11¿Í¤â¤Î¹â°Ì´´Éô¤¬¡ÖÀ¤Î¶¸±ã¡×¤òÅ¦È¯¤µ¤ì½è·º¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
½è·º¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¹¾¸¶Æ»¡Ê¥«¥ó¥¦¥©¥ó¥É¡Ë°Ñ°÷²ñ¤ÎÁÈ¿¥Ã´Åö½ñµ¡¢¥Á¥ç¥ó¡¦¥É¥ó¥Á¥ç¥ë¤ò¤Ï¤¸¤á¤È¤¹¤ëÃÏÊý´´Éô¤¿¤Á¤À¡£
Åì³¤´ß¤Ë¤¢¤ë¹¾¸¶Æ»¤Î¸µ»³¡Ê¥¦¥©¥ó¥µ¥ó¡Ë¤Ï¡¢³¤Ï©¤ÇÁÄ¹ñË¬Ìä¤¹¤ëºßÆüÄ«Á¯¿Í¤Î¸¼´Ø¸ý¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢Ê£¿ô¤ÎµÙÍÜ½ê¡Ê¥ê¥¾¡¼¥È½ÉÇñ»ÜÀß¡Ë¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤ÎÃæ¤Î¡Ö£³³Õ¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë»ÜÀß¤¬¡¢Ä¥À®Âô¡¦ÖÃÎ¶³¤»á¤È¤½¤Î¼è¤ê´¬¤°ìÇÉ¤Î¥¢¥¸¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
Èà¤é¤Ï¤½¤³¤ØÌë¤ÊÌë¤Ê½÷À¤òÏ¢¤ì¹þ¤ß¡¢°ìÌë¤ò¶¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£½÷À¤Ë¤Ï³°²ß¤ä¡¢Ä«Á¯Ï«Æ¯ÅÞ¤Ø¤ÎÆþÅÞ¤Ê¤É¤Î¡ÖË«Èþ¡×¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¡Ê»²¹Íµ»ö¡§ËÌÄ«Á¯½÷À¤ò¶ì¤·¤á¤ë¡Ö¥Þ¥À¥é¥¹¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÀ¾åÇ¼¹Ô°Ù¡Ë
¤·¤«¤·¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Ï»á¤Ï¡¢¡ÖÈà½÷¤é¤òÇä½ÕÉØ¤È¸«¤ë¤Î¤ÏÀµ¤·¤¯¤Ê¤¤¡×¤È¶¯Ä´¤¹¤ë¡£¸¢ÎÏ¼Ô¤«¤é¤ÎÍ×µá¤òÃÇ¤ì¤Ð¤É¤ó¤ÊÉÔÍø±×¤òÈï¤ë¤«Ê¬¤«¤é¤º¡¢Èà½÷¤¿¤Á¤ËÁªÂò»è¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¤À¡£¼Â¼ÁÅª¤Ë¡¢ÀË½ÎÏ¤ÎÈï³²¼Ô¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¤½¤·¤Æ¤¢¤ë¤È¤¡¢¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ±ÒÉô¡ÊÈëÌ©·Ù»¡¡Ë¤òÄÌ¤¸¤ÆÈà¤é¤Î¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¤¬¶âÀµÆü»á¤ËÊó¹ð¤µ¤ì¡¢11¿Í¤¬½è·º¤µ¤ì¤ë±¿¤Ó¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤À¤¬¤½¤â¤½¤â¡¢´´Éô¤¿¤Á¤Î¹Ô¾õ¤Ï¶âÀµÆü»á¤ò¸«½¬¤Ã¤¿¤â¤Î¤À¡£Èà¤ÎÉã¡Ê¶âÀµ²¸»á¤ÎÁÄÉã¡Ë¤Ç¤¢¤ë¸Î¶âÆüÀ®¼çÀÊ¤Î»þÂå¤Ë¤Ï¡¢´´Éô¤¿¤Á¤ÎÀÅª¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¤Ï¸·È³¤ÎÂÐ¾Ý¤À¤Ã¤¿¤È¡¢¥Á¥å¡¦¥½¥ó¥Ï»á¤ÏÀâÌÀ¤¹¤ë¡£¤½¤ì¤ò¡ÖÉÔÌä¡×¤Ë¤·¤¿¤Î¤¬¡¢Ã¯¤è¤ê¤âÍð¤ì¤¿À¸³è¤òÁ÷¤Ã¤Æ¤¤¤¿¶âÀµÆü»á¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£