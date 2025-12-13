　●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】

　　※12月12日終値の12月5日終値に対する下落率
　　　（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
　　　　―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
　　　（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）

　　　　　 銘柄名　　　　市場　 下落率(％)　株価　 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4593> ヘリオス　　　東証Ｇ　　-32.2 　　288　 体性幹細胞再生医薬品の開発・申請方針の発表を嫌気
２. <303A> ｖｉｓｕｍｏ　東証Ｇ　　-28.3 　　965　 人工知能関連
３. <4664> ＲＳＣ　　　　東証Ｓ　　-22.0　　1186　 東証が信用規制の臨時措置を実施
４. <5134> ＰＯＰＥＲ　　東証Ｇ　　-20.5 　　673　 戦略投資実行で２６年１０月期経常利益５２％減を計画
５. <5132> プラスゼロ　　東証Ｇ　　-20.2　　2930　 ２６年１０月期営業利益４４％増を計画も中期目標の水準下回る
６. <4937> ワクー　　　　東証Ｇ　　-19.8　　1393　
７. <6619> ＷＳＣＯＰＥ　東証Ｐ　　-18.5 　　163　 ＥＶ需要落ち込み今期最終赤字は更に拡大へ
８. <5032> エニーカラー　東証Ｐ　　-18.0　　4685　 8-10月期増益率鈍化で出尽くし感優勢に
９. <6085> アーキテクツ　東証Ｇ　　-17.1 　　306　
10. <6081> アライドアキ　東証Ｇ　　-16.7 　　215　
11. <278A> テラドローン　東証Ｇ　　-16.6　　2339　
12. <9878> セキド　　　　東証Ｓ　　-15.7 　　472　
13. <421A> ムービン　　　東証Ｇ　　-15.6　　2744　
14. <7095> マクビープラ　東証Ｐ　　-15.0　　1493　 今期下方修正を嫌気
15. <336A> ダイナマップ　東証Ｇ　　-14.9 　　553　
16. <6664> オプトエレ　　東証Ｓ　　-14.7 　　330　
17. <2334> イオレ　　　　東証Ｇ　　-14.5 　　348　 仮想通貨関連
18. <5597> ブルーイノベ　東証Ｇ　　-14.3　　1286　 ドローン関連
19. <6524> 湖北工業　　　東証Ｓ　　-13.9　　2900　 電気自動車関連
20. <206A> ＰＲＩＳＭバ　東証Ｇ　　-13.6 　　153　
21. <7983> ミロク　　　　東証Ｓ　　-13.3　　1205　 ２５年１０月期は米関税響き減損計上し一転最終赤字幅拡大で着地へ
22. <1844> 大盛工業　　　東証Ｓ　　-13.0 　　481　 ８～１０月期営業利益２５％減
23. <5724> アサカ理研　　東証Ｓ　　-13.0　　2101　 レアアース関連
24. <3138> 富士山ＭＳ　　東証Ｇ　　-13.0 　　953　
25. <7409> エアロエッジ　東証Ｇ　　-12.8　　5650　
26. <5137> スマートＤ　　東証Ｇ　　-12.7 　　356　
27. <8105> ＢＴＣＪＰＮ　東証Ｓ　　-12.6 　　257　
28. <1689> ＷＴ天然ガス　東証Ｅ　　-12.5　　1050　
29. <3719> ＡＩストーム　東証Ｓ　　-12.4 　　255　 人工知能関連
30. <6696> トラースＯＰ　東証Ｇ　　-12.4 　　298　 人工知能関連
31. <3189> ＡＮＡＰＨＤ　東証Ｓ　　-12.3 　　351　 人工知能関連
32. <5254> Ａｒｅｎｔ　　東証Ｇ　　-12.0　　2474　
33. <2923> サトウ食品　　東証Ｓ　　-12.0　　7440　
34. <436A> サイバＳＯＬ　東証Ｇ　　-11.8　　1220　 ５～１０月期営業３２％増益と好調も織り込み済み
35. <6620> 宮越ＨＤ　　　東証Ｐ　　-11.7 　　773　
36. <135A> ヴレインＳ　　東証Ｇ　　-11.5　　3235　 人工知能関連
37. <3692> ＦＦＲＩ　　　東証Ｇ　　-11.3　　7240　 サイバーセキュリティ関連
38. <4427> エデュラボ　　東証Ｇ　　-11.2 　　261　 人工知能関連
39. <5599> Ｓ＆Ｊ　　　　東証Ｇ　　-11.0　　1620　 サイバーセキュリティ関連
40. <7815> 東京ボード　　東証Ｓ　　-11.0 　　454　
41. <4234> サンエー化研　東証Ｓ　　-10.9 　　824　 防災関連
42. <4892> サイフューズ　東証Ｇ　　-10.9 　　517　
43. <7711> 助川電気　　　東証Ｓ　　-10.8　　6410　 半導体製造装置関連
44. <275A> ハンワＨ　　　名証Ｎ　　-10.8 　　397　
45. <442A> クラシコ　　　東証Ｇ　　-10.8　　1883　
46. <4255> ＴＨＥＣＯＯ　東証Ｇ　　-10.7　　1852　
47. <7111> ＩＮＥＳＴ　　東証Ｓ　　-10.6 　　525　
48. <4019> スタメン　　　東証Ｇ　　-10.4 　　744　
49. <3733> ソフトウェア　東証Ｓ　　-10.4 　12900　
50. <6993> 大黒屋　　　　東証Ｓ　　-10.3　　　78　 防衛関連

株探ニュース