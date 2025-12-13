週間ランキング【値下がり率】 (12月12日)
●今週の株価下落率ランキング【ベスト50】
※12月12日終値の12月5日終値に対する下落率
（株式分割などを考慮した修正株価で算出）
―― 対象銘柄数：4,319銘柄 ――
（今週の新規上場銘柄、地方銘柄は除く）
銘柄名 市場 下落率(％) 株価 個別ニュース／決算速報／テーマ
１. <4593> ヘリオス 東証Ｇ -32.2 288 体性幹細胞再生医薬品の開発・申請方針の発表を嫌気
２. <303A> ｖｉｓｕｍｏ 東証Ｇ -28.3 965 人工知能関連
３. <4664> ＲＳＣ 東証Ｓ -22.0 1186 東証が信用規制の臨時措置を実施
４. <5134> ＰＯＰＥＲ 東証Ｇ -20.5 673 戦略投資実行で２６年１０月期経常利益５２％減を計画
５. <5132> プラスゼロ 東証Ｇ -20.2 2930 ２６年１０月期営業利益４４％増を計画も中期目標の水準下回る
６. <4937> ワクー 東証Ｇ -19.8 1393
７. <6619> ＷＳＣＯＰＥ 東証Ｐ -18.5 163 ＥＶ需要落ち込み今期最終赤字は更に拡大へ
８. <5032> エニーカラー 東証Ｐ -18.0 4685 8-10月期増益率鈍化で出尽くし感優勢に
９. <6085> アーキテクツ 東証Ｇ -17.1 306
10. <6081> アライドアキ 東証Ｇ -16.7 215
11. <278A> テラドローン 東証Ｇ -16.6 2339
12. <9878> セキド 東証Ｓ -15.7 472
13. <421A> ムービン 東証Ｇ -15.6 2744
14. <7095> マクビープラ 東証Ｐ -15.0 1493 今期下方修正を嫌気
15. <336A> ダイナマップ 東証Ｇ -14.9 553
16. <6664> オプトエレ 東証Ｓ -14.7 330
17. <2334> イオレ 東証Ｇ -14.5 348 仮想通貨関連
18. <5597> ブルーイノベ 東証Ｇ -14.3 1286 ドローン関連
19. <6524> 湖北工業 東証Ｓ -13.9 2900 電気自動車関連
20. <206A> ＰＲＩＳＭバ 東証Ｇ -13.6 153
21. <7983> ミロク 東証Ｓ -13.3 1205 ２５年１０月期は米関税響き減損計上し一転最終赤字幅拡大で着地へ
22. <1844> 大盛工業 東証Ｓ -13.0 481 ８～１０月期営業利益２５％減
23. <5724> アサカ理研 東証Ｓ -13.0 2101 レアアース関連
24. <3138> 富士山ＭＳ 東証Ｇ -13.0 953
25. <7409> エアロエッジ 東証Ｇ -12.8 5650
26. <5137> スマートＤ 東証Ｇ -12.7 356
27. <8105> ＢＴＣＪＰＮ 東証Ｓ -12.6 257
28. <1689> ＷＴ天然ガス 東証Ｅ -12.5 1050
29. <3719> ＡＩストーム 東証Ｓ -12.4 255 人工知能関連
30. <6696> トラースＯＰ 東証Ｇ -12.4 298 人工知能関連
31. <3189> ＡＮＡＰＨＤ 東証Ｓ -12.3 351 人工知能関連
32. <5254> Ａｒｅｎｔ 東証Ｇ -12.0 2474
33. <2923> サトウ食品 東証Ｓ -12.0 7440
34. <436A> サイバＳＯＬ 東証Ｇ -11.8 1220 ５～１０月期営業３２％増益と好調も織り込み済み
35. <6620> 宮越ＨＤ 東証Ｐ -11.7 773
36. <135A> ヴレインＳ 東証Ｇ -11.5 3235 人工知能関連
37. <3692> ＦＦＲＩ 東証Ｇ -11.3 7240 サイバーセキュリティ関連
38. <4427> エデュラボ 東証Ｇ -11.2 261 人工知能関連
39. <5599> Ｓ＆Ｊ 東証Ｇ -11.0 1620 サイバーセキュリティ関連
40. <7815> 東京ボード 東証Ｓ -11.0 454
41. <4234> サンエー化研 東証Ｓ -10.9 824 防災関連
42. <4892> サイフューズ 東証Ｇ -10.9 517
43. <7711> 助川電気 東証Ｓ -10.8 6410 半導体製造装置関連
44. <275A> ハンワＨ 名証Ｎ -10.8 397
45. <442A> クラシコ 東証Ｇ -10.8 1883
46. <4255> ＴＨＥＣＯＯ 東証Ｇ -10.7 1852
47. <7111> ＩＮＥＳＴ 東証Ｓ -10.6 525
48. <4019> スタメン 東証Ｇ -10.4 744
49. <3733> ソフトウェア 東証Ｓ -10.4 12900
50. <6993> 大黒屋 東証Ｓ -10.3 78 防衛関連
株探ニュース