¡ÚÃæÂ¼ À¶»Ö¡ÛÊÄÅ¹»ß¤Þ¤é¤Ì¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×ÈãÈ½¤¬Áê¼¡¤¤¤Ç¤·¤Þ¤¦ÍýÍ³¡ÄºÎ»»½Å»ë¤¬Î¢ÌÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¡ÖÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ÊÅ¹¡×¤Ë
¡È¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¡É¤ò³Ú¤·¤á¤ë¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥óÅ¹¤È¤·¤Æ¤ª¤Ê¤¸¤ß¡Ö¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¡×¤¬ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î½©°Ê¹ß¡¢¿ÀÊÝÄ®Å¹¡ÊÅìµþ¡Ë¤äÌ¾¸Å²°Éú¸«Å¹¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¢ÂçµÜÀ¾¸ýÅ¹¡Êºë¶Ì¡Ë¤Ê¤ÉÅÔ»ÔÉô¤ÎÅ¹ÊÞ¤¬¼¡¡¹¤ÈÊÄÅ¹¤òÍ¾µ·¤Ê¤¯¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ëº£Ç¯ÅÙ¤Î¿·µ¬½ÐÅ¹¤òÄ´¤Ù¤ë¤È¡¢¤ï¤º¤«1Å¹ÊÞ¤Î¤ß¡£¸½ºß191Å¹ÊÞ¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¹ñÆâÅ¹ÊÞ¿ô¤ÏÈ¾Ê¬°Ê²¼¤Î81Å¹ÊÞ¤ËÎ±¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢ÈþÌ£¤·¤¤¾ÆÆù¤òµ¤·Ú¤Ë¡¢¤«¤Ä¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ë¤Ë³Ú¤·¤á¤ëÅ¹¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ò½¸¤á¤¿¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¡£¤À¤¬¡¢¤³¤³ºÇ¶á¤Î¸ý¥³¥ß¤ò¸«¤ë¤È¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤Ê¤ÉÈãÈ½¤ÎÀ¼¤â¤è¤¯Ê¹¤«¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤Î¥¦¥é¤Ë¤Ï¡¢¾ÆÆù¶È³¦¤½¤Î¤â¤Î¡¢¤Þ¤¿¸ÜµÒ»ëÅÀ¤Î¡ÖÂç¤¤ÊÊÑ²½¡×¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÚÁ°ÊÔµ»ö¡Û¡Ø¡Ö¤¤¤Ä¤âÅ¹Æâ¥¬¥é¥¬¥é¡×¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ç¤Ä¤¤¤Ë¡ÔÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¡Õ¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡Ä¥Õ¥é¥ó¥Á¥ã¥¤¥º²ÃÌÁÅ¹¤«¤é¤â°¦ÁÛ¤ò¤Ä¤«¤µ¤ì¤Æ¡Ù¤è¤ê¤Ä¤Å¤¯¡£
¤Ê¤¼¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«
¡Ö¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¡×¤Î¶ì¶¤ò¸ì¤ë¾å¤Ç¡¢³°¤»¤Ê¤¤¤Î¤¬¶¥Áè¤Î´ÑÅÀ¤À¡£¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤¬¡È¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¡É¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢ÅªÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¤´Â¸¤¸¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢º£¤äÂç¼ê¥Á¥§¡¼¥ó¤Î¾ÆÆùÅ¹¤â¤³¤¾¤Ã¤Æ°ì¿ÍµÒÍÑ¤ÎºÂÀÊ¤ä¥á¥Ë¥å¡¼¤òÍÑ°Õ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£Ãæ¤Ë¤Ï¡¢¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤ÎÆÈ¼«¥Ö¥é¥ó¥É¤ò³«È¯¡¢»ö¶È²½¤·¤Æ¤¤¤ë¥Á¥§¡¼¥ó¤â¤¢¤ë¤Û¤É¤À¡£
¤À¤¬¼ÂºÝ¤Î¤È¤³¤í¡¢¤³¤ì¤é¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¸þ¤±¤ÎÅ¹¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢µÒÀÊ²óÅ¾Î¨¤Î¸þ¾å¤Ð¤«¤ê¤Ëµ¤¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤¢¤Þ¤ê¡¢¤É¤³¤âÍî¤ÁÃå¤«¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤Ð¤«¤ê¡£²¿¤è¤êÇöÍøÂ¿Çä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌ¥ÎÏÅª¤Ê¼ý±×¥â¥Ç¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤µ¤½¤¦¤À¡£
¤¿¤È¤¨¤Ð¾ÆÆù¥Á¥§¡¼¥ó¡Ö¥ï¥ó¥«¥ë¥Ó¡×¤òÅ¸³«¤¹¤ë¡Ö¥ï¥ó¡¦¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡×¤â¡¢¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¤Î¶ÈÂÖ¤È¤·¤Æ¡Ö¤ªÆù²°¤µ¤ó¤Î¤Ò¤È¤ê¾ÆÆù¡×¤È¤¤¤¦Å¹¤ò6Å¹ÊÞ½ÐÅ¹¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤À¤¬¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÅ¹ÊÞ¿ô¤Ï¿¤Ó¤Æ¤ª¤é¤º¡¢Â¾¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤âÆ±¤¸¤è¤¦¤Ê¾õ¶·¤À¡£
¤È¤Ê¤ë¤È¡¢Àè¹Ô¼ÔÍ¥°Ì¤Ç¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Î°ì¿Í¾¡¤Á¤Ë¤Ê¤ë¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤½¤¦¤È¤â¸À¤¨¤Ê¤¤¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤¬¡È¥³¥¹¥ÑºÇ¶¯¡É¤Èëð¤¦¡ÖÊ¿Æü¸ÂÄê¥é¥ó¥Á¡×¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
Æ±¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï890±ß¤«¤é¾ÆÆù¥»¥Ã¥È¤¬³Ú¤·¤á¤Æ¡¢¤·¤«¤â¥¹¡¼¥×¡¢¥¥à¥Á¡¢¶Ì¤Í¤®ÉÕ¤¡£¤µ¤é¤Ë´ä¼ê¸©»º¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÊÆ¡Ö¤Ò¤È¤á¤Ü¤ì¡×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¤´ÈÓ¤¬¿©¤ÙÊüÂê¡£°ì¸«¤¹¤ë¤È¡¢¤³¤ÎÄã²Á³Ê¤Ö¤ê¤Ï¾ÆÆù¤È¤·¤ÆÌ¥ÎÏÅª¤Ë±Ç¤ë¡£
¤À¤¬¾ÃÈñ¼Ô¤ò¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤Æ¤ï¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ï¡¢·ë¶É¡¢ÃÍÃÊÁê±þ¤ËÆù¤ÎÎÌ¤¬¾¯¤Ê¤¤¤«¤é¡ÖÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¡×¤È´¶¤¸¤ë¿Í¤¬Â¿¤¤¤È¤¤¤¦ÅÀ¤À¡£¤¤¤¯¤é¤´ÈÓ¤¬¿©¤ÙÊüÂê¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤½¤ì¤À¤±¤Ç¤Ï¤È¹¥¤¤ÊÃ±ÉÊÆù¤Î¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥º¤òÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¹¤ë¡£¤¹¤ë¤ÈÃÍÃÊ¤Ï1200¡Á1300±ß¤¯¤é¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡¢·ë¶É¡È³ä¹â´¶¡É¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡¢¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
»×¤¨¤Ð¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤ÎÄÉ²ÃÃíÊ¸¤òÂ¥¤¹»ÅÁÈ¤ß¤Å¤¯¤ê¤¬¡¢¤¢¤ë¼ï¡¢ËÁÆ¬¤Ë¤¢¤Ã¤¿¡Ö¥³¥¹¥Ñ¤¬°¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÈãÈ½¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤Ï¤¢¤ë¡£
¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¡ÈÃæÅÓÈ¾Ã¼¡É¤µ
±ß°Â¤Î±Æ¶Á¤Ë¤è¤ë»ÅÆþ¤ì¥³¥¹¥È¤Î¾å¾º¤«¤é¡¢ÁÛÄê¸¶²ÁÎ¨¤ò½ç¼é¤¹¤ë¤Î¤Ïº¤Æñ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤·¤«¤·¡¢¤¤¤¯¤é°Â¤µ¤òÇä¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÅ¹¤À¤È¤·¤Æ¤â¡¢ÉÊ¼Á¤òÍî¤È¤·¤Æ¤Ï¸ÜµÒÎ¥È¿¤¬µ¯¤¤ë¤Î¤ÏÅöÁ³¤Î¤³¤È¡£¤½¤³¤Ç¡¢Å¬ÀÚ¤ÊÃÍ¾å¤²¤·¤ÆÉÊ¼Á¤ò°Ý»ý¤¹¤ë¤³¤È¤¬º£¤Î³°¿©¤Ç¤ÏÉ¬Í×¤À¡£
¤½¤ÎÅÀ¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤È¸À¤¨¤Ð¡¢Á°½Ò¤Î¡ÖÊ¿Æü¸ÂÄê¥é¥ó¥Á¡×¤Î¤è¤¦¤ÊÄã²Á³Ê¥»¥Ã¥È¤ò¥Õ¥í¥ó¥È¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡Ê°Â¤¯µ¤·Ú¤ÎÃíÊ¸¤Ç¤¤ë¾¦ÉÊ¡Ë¤È¤·¤ÆÍ¶°ú¤·¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥¨¥ó¥É¾¦ÉÊ¡ÊËÜ³ÊÅª¾¦ÉÊ¡Ë¤ËÍ¶Æ³¡£¤½¤·¤Æ¡¢ÄÉ²ÃÉÊÌÜ¤òÂ¥¤¹»Å³Ý¤±¤ÇµÒÃ±²Á¤Î¸þ¾å¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤ÎÆÃÄ§¤Ç¤â¤¢¤ë¡¢¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ëÃíÊ¸¤Ë¤â¤½¤Î»ÑÀª¤Ï³À´Ö¸«¤¨¤ë¡£¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥Í¥ë¤Î¥È¥Ã¥×¥Ú¡¼¥¸¤Ë¤Ï¡¢¹ñ»º¹õÌÓÏÂµí»ÈÍÑ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿2000±ß°Ê¾å¤Î¹â²Á³Ê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬¤º¤é¤ê¤ÈÊÂ¤Ö¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¸úÎ¨ÄÉµá·¿¡É¤«¤é¡È¸ú²ÌÄÉµá¡É¤Ë¥·¥Õ¥È¤·¡¢ºÎ»»¤ò½Å»ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÆÉ¤ß¼è¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤À¡£
¤·¤«¤·¡¢¤¹¤Ã¤«¤êÄã²Á³Ê¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬ÄêÃå¤·¤¿¤Ê¤«¤Ç¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤ÎÄó°ÆÆâÍÆ¤ò¸«¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¾ïÎ¦µí¤äÀçÂæµí¤Ê¤É¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò»È¤Ã¤¿¸ÂÄê¾¦ÉÊ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¤É¤³¤«ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤Ê°õ¾Ý¤ò¼õ¤±¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¡£¡ÖÈþÌ£¤·¤¤¥Ö¥é¥ó¥Éµí¤ò¿©¤Ù¤ë¤Ê¤é¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤½¤ìÁê±þ¤Î¾ÆÆùÅ¹¤Ë¹Ô¤¯¡×¤È¤¤¤¦À¼¤¬µó¤¬¤ë¤³¤È¤âÍÆ°×¤ËÁÛÁü¤Ç¤¤ë¡£
³Î¤«¤Ë¡¢¤³¤ì¤À¤±Í¢Æþµí¤¬¹âÆ¤¹¤ì¤Ð¸¶²ÁÎ¨¤¬¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢Äã²Á³Ê¤Ë¤³¤À¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤ÏÍø±×¤ò¸º¤é¤¹¤À¤±¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤Ë±è¤¦·Á¤Ç¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤ÏÄÉ²ÃÅÀ¿ô¤òÁý¤ä¤¹¤è¤¦¥Ï¡¼¥Õ¥µ¥¤¥ºÉÊ¤òÁý¤ä¤·¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤¬¡¢¶¹¾®Å¹ÊÞ¤Î¤¿¤á¡¢ÀÊ¤â¶¹¤¯¤æ¤Ã¤¯¤ê´²¤²¤Ê¤¤¥¤¥¹¤Ç¤ªµÒ¤µ¤ó¤â¤¤¤í¤¤¤íÄÉ²Ã¤·¤Ê¤¬¤é¾ÆÆù¤ò´®Ç½¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Å¹¤Ë¤Ï¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£
¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿©¤Ù¤¿¤é¤¹¤°µ¢¤ë¤È¤¤¤¦¤ªµÒ¤µ¤ó¤¬Â¿¤¯¡¢ÂÚÎ±»þ´Ö¤âÃ»¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢ÁÛÄê°Ê¾å¤ËÃ±²Á¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¡£¤³¤ì¤¬¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Î°ìÈÖ¤Î²ÝÂê¤Î¤è¤¦¤Ë»×¤¨¤ë¡£
º£¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤Ï¸Â³¦¤«
Ãæ¾®´ë¶È´ðÈ×À°È÷µ¡¹½¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¾ÆÆùÅ¹1²ó¤ÎÍøÍÑ¤Ë¤«¤±¤ëÈñÍÑ¤Ï¡¢ºÇ¤âÂ¿¤¤²óÅú¤Ï¡Ö3000±ß¡Á5000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬32.8%¤Ç¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö5000±ß¡Á1Ëü±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬23.5%¡¢¤µ¤é¤Ë¡Ö2000±ß¡Á3000±ßÌ¤Ëþ¡×¤¬19.4%¤ÈÂ³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¾ÆÆù¶È³¦¤Ç¤Ï¡Ö¾ÆÆù¤¤ó¤°¡×¤¬ºÇ¤âÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¡¢½ÐÅ¹¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Æ±¥Á¥§¡¼¥ó¤Ï¿©¤ÙÊüÂêÃæ¿´¤Ç´ðËÜ¥×¥é¥ó¤ò¡¢¤³¤Î¡Ö3000±ß¡Á5000±ßÌ¤Ëþ¡×ÈÏ°Ï¤Ë¿ø¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¾ÆÆù¤¤ó¤°¤â¡¢Í¢ÆþµíÆù¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë¿©¤ÙÊüÂêÅ¹¤Ç¤¢¤ë°Ê¾å¡¢º£¤Î±ß°Â¤ÏÂç¤¤ÊÄË¼ê¤À¡£¤½¤³¤Ç¡¢¿©¤ÙÊüÂê¤ÎÄÉ²Ã¤¬¹âÆ¤¹¤ëµíÆù¤Ø½¸Ãæ¤·¤Æ¸¶²Á¤¬°µÇ÷¤¹¤ë¤³¤È¤ò²óÈò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥É¥á¥Ë¥å¡¼¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤½¤ì¤é¤Ø¤ÎÃíÊ¸¤ËÍ¶Æ³¤¹¤ë¤è¤¦¤Ë»Å³Ý¤±¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÁêÅö¤Î¹©É×¤æ¤¨¡¢³Î¼Â¤ËÍø±×¤ò³ÎÊÝ¤·¡¢Å¹ÊÞ¿ô¤òÁý¤ä¤»¤ë¤Î¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
°ìÊý¡¢Æ±¤¸¤¯Í¢ÆþµíÆù¤òÂ¿¤¯»ÈÍÑ¤¹¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ã±ÉÊÈÎÇä¤Î¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ï¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¼êË¡¤Ï¼è¤ì¤Ê¤¤¡£ÄÉ²ÃÃ±ÉÊ¤ÎÀÑ¤ß¾å¤²¤ÇÃ±²Á¤ò¾å¤²¤ë¤«¡¢¤â¤·¤¯¤ÏÄã²Á³Ê¤Ç¤âµÒÀÊ²óÅ¾Î¨¤ò¾å¤²¤Æ°ìÀÊÅö¤¿¤ê¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤ò³ÎÊÝ¤µ¤»¤Ê¤±¤ì¤Ð¡¢Íø±×¤Î³ÎÊÝ¤Ïº¤Æñ¤À¡£
¤·¤«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢Àè½Ò¤ÎÄÌ¤ê¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤âÊªÂ¤ê¤Ê¤¤¤«¤é¤ÈÄÉ²ÃÃíÊ¸¤¹¤ì¤Ð·ë²ÌÅª¤Ë¹â¤¯¤Ê¤ê¡¢¼«Ê¬¤ÎÍ½»»¾å¤ÎÀ©Ìó¤«¤é¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«ÃíÊ¸¤Ç¤¤º²æËý¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢ÉÔËþ¤òÊú¤¤Ê¤¬¤éµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤«¤í¤¦¤«¡£
º£¸å¡¢¾ÆÆù¥é¥¤¥¯¤Ë¤Ï²Á³Ê¤Î¥ê¡¼¥º¥Ê¥Ö¥ëÀ¤ò°Ý»ý¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸úÎ¨¤è¤¯¿©»ö¤òÄó¶¡¤Ç¤¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥â¥Ç¥ë¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¡£¤½¤³¤¬Å¹ÊÞÂ¸Â³¤ÎÊ¬¿åÎæ¤È¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡Û¡ØÂçºåÌ¾Êª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤¬ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ä·ã°Â¡Ö1±ß¥»¡¼¥ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³¡Ù
¡Ú¤³¤Á¤é¤âÆÉ¤à¡ÛÂçºåÌ¾Êª¡Ö¥¹¡¼¥Ñ¡¼¶Ì½Ð¡×¤¬ÊÄÅ¹¥é¥Ã¥·¥å¤Ë¡Ä·ã°Â¡Ö1±ß¥»¡¼¥ë¡×¥Ó¥¸¥Í¥¹¤¬ÄÌÍÑ¤·¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤¿ÍýÍ³