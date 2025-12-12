この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

不動産投資アドバイザーの木村洸士氏が融資と税金の力を完全分解!『【不動産投資】1億円の新築アパートが利回り5%でも利益が出る理由を完全分解!これであなたも新築マスター!』

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

不動産投資アドバイザー・木村洸士氏が自身のYouTubeチャンネルで、『【不動産投資】1億円の新築アパートが利回り5%でも利益が出る理由を完全分解!これであなたも新築マスター!』と題した動画を公開した。建築費が高騰する中でも新築アパート投資で利益を生み出すための具体的なシミュレーションと、成功の鍵を握る意外な視点を解説している。



近年、建築費の上昇に伴い新築アパートの利回りは低下傾向にあり、「儲からない」というイメージが広まっている。しかし木村氏は、この状況下でも新築アパート投資が有効である理由を「融資」と「税金」の観点から解き明かす。



氏が強調するのは、「無理に自己資金を出さない」という一般的な考えとは逆の戦略だ。中古物件に比べ、新築物件は金融機関からの評価が高く、長期かつ低金利の融資を引きやすいメリットがある。これにより、自己資金を抑えつつレバレッジを効かせた投資が可能になるという。



さらに重要なのが、税務上の利点である減価償却だ。木造アパートの法定耐用年数は一定期間であり、新築の場合は建物価格の全額を年数をかけて経費として計上できる。木村氏は「新築アパートは建物価格の比率が非常に高いため、多額の減価償却費を計上でき、税金を大きく圧縮できる」と指摘する。これにより、表面的な利回りが低くても、税引き後のキャッシュフロー(手残り)では中古物件を上回るケースがあると説明した。



動画では、一定以上の利回りの新築アパート複数の事例を基に具体的な収支シミュレーションを提示している。自己資金を抑え、有利な融資条件を活用することで、月々相応の安定した手残りを実現できることを示した。一方で、安易な投資の危険性にも言及し、失敗を避けるためのポイントとして「立地・需要の精査」「無理のない資金計画」「信頼できる建築・管理会社の選定」「長期修繕計画の作成」の4点を挙げた。



木村氏は、新築アパート投資は表面的な利回りだけで判断するのではなく、融資条件や減価償却を含めた総合的なキャッシュフローで捉えるべきだと結論付けた。その上で、「収益は増やすもの」という意識を持ち、利益を次の投資に繋げていく計画性が重要だと語り、動画を締めくくった。



建築費の高騰と利回り低下が続く環境において、融資と税務の両面から収益構造を再設計する視点は、新築投資を検討する層にとって実務的な判断材料となる内容である。