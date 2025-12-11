【東京都世田谷区】メンズファッションブランド「mù_」がPOP-UP SHOPを開催。新発売アイテムも登場
「mù_」について
メンズファッションブランド「mù_(ムー)」は、12月12日(金)〜14日(日)の3日間、二子玉川 蔦屋家電 E-room1にてPOP-UP SHOPを開催する。
「mù_」は、「洋服から考えてはいい服は作れない」というデザイナー・木村献氏の信念のもと、2024年6月にスタートしたファッションブランド。
木村氏は90年代より海外メゾンブランドのプロダクトチームで20年以上の経験を積み、日本の生地屋や縫製工場との深いネットワークを構築。加工や洗いによる変化を見据えたオリジナル生地の開発を得意とし、国内産地の技術を活かしたモノづくりを追求している。
ブランド名「mù_」は木村氏のニックネームに由来し、「無意識のうちに手に取ってしまう、ワードローブの一部になる服」という願いが込められている。
また、「mù_」のYouTubeチャンネルでは、ライフスタイルを通して洋服の魅力を届けている。さらにInstagramでは、新作など、ブランド情報を発信している。
この機会に、公式HPと併せてチェックしてみて。既存コレクションのほか、新発売のアイテムも登場
二子玉川 蔦屋家電 E-room1で開催されるPOP-UP SHOPでは、既存コレクションに加え、12月12日(金)に新発売となるスウェットとパーカーも展開。生地の風合いや着心地を実際に体感できる3日間となっている。
「EASY TROUSERS」や、
「PLEATED CARGO TROUSERS」、
「POSTMAN BAG」、
「SLUB YARN MESH LOGO KNIT」もチェックしてみて。
二子玉川 蔦屋家電 E-room1で開催される「mù_」のPOP-UP SHOPに足を運び、お気に入りのアイテムを見つけてみて。
■「mù_」POP-UP SHOP
開催期間：12月12日(金)〜14日(日)
営業時間：11:00〜20:00(最終日のみ18:00閉店)
会場：二子玉川 蔦屋家電 E-room1
住所：東京都世田谷区玉川1-14-1 二子玉川ライズ S.C. テラスマーケット
mù_ 公式HP：https://mu-tokyo.com/
mù_ 公式Instagram：https://www.instagram.com/mu._official_/
mù_ 公式Youtube：https://www.youtube.com/@mu._official_
(ソルトピーチ)