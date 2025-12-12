2026年にデビュー30周年を迎える、サンリオの人気キャラクター「ポムポムプリン」

アニバーサリーイヤー企画の第1弾として「ポムポムプリン」が歌唱する30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」のミュージックビデオが公開されています☆

サンリオ「ポムポムプリン」30周年アニバーサリーイヤー企画

サンリオのキャラクター「ポムポムプリン」は、2026年にデビュー30周年を迎えます。

2026年1月1日から12月31日までの1年間を30周年のアニバーサリーイヤーとし「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒やしが届けられます☆

アニバーサリーイヤー企画の第1弾として「ポムポムプリン」が歌唱する30周年のアニバーサリーソング「ポムポムPow」のMVをサンリオキャラクターズ公式YouTubeチャンネルにて公開中。

2024年4月の公開からYouTubeとTikTok計2000万回再生を記録した「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に続く、待望の新楽曲です。

玉屋2060%氏(Wienners)が作詞・作曲したリズミカルな楽曲で、楽しくポップに癒やしを届けます。

そのほかにも「ポムポムプリン」30周年特設サイトが公開されているほか、コンセプトムービーの公開、12月13日(土)にはラジオ番組「オールナイトニッポン0(ZERO)」への出演など、様々な活動を実施予定。

「サンリオピューロランド」および「サンリオキャラクターパーク ハーモニーランド」でも「ポムポムプリン」30周年を記念したイベントが開催されます。

詳細は2月頃、各ホームページにてお知らせする予定です。

「ポムポムプリン」の特別な1年に期待が高まるアニバーサリーイヤーになっています☆

ポムポムプリン30周年アニバーサリーソング「ポムポムPow」

楽曲名：「ポムポムPow」

作詞・作曲：玉屋2060%(Wienners)

公開日： 2025年12月11日(木)19時

YouTubeとTikTok合計で2000万回再生を記録し、大きな反響を呼んだ「プリンとマフィンのポムポムビート☆」に続く、ポムポムプリンの待望の新曲「ポムポムPow」を公開。

ポムポムプリン30周年アニバーサリーソングである「ポムポムPow」は、「ポポポム」「ポムポムポポPow」といった印象的なフレーズを繰り返す、ポップでリズミカルな楽曲です。

作詞・作曲は、多彩なアーティストに楽曲を提供する玉屋2060％氏(Wienners)が担当しています。

作詞・作曲を担当した玉屋2060%氏(Wienners) コメント

お散歩するように軽やかに、プリンのようにスイートに、ポムポムしながら飛び跳ねる音符と追いかけっこして作りました。

みんなもこの曲で一緒にポムポムしてくれたらとても嬉しいです。

玉屋2060%氏(Wienners) プロフィール

銀河系パンクバンド Wiennersのメンバーである、玉屋2060%氏。

ギターボーカル、作詞・作曲を担当されています。

アーティスト、アイドル、歌い手などへの楽曲提供ほか、CM楽曲制作も多数行われています。

ポムポムプリン30周年ロゴ・メッセージ

勉強、おしごと、将来のこと…

みんな毎日考えることがいっぱいだ〜。

そんなときこそ、ぼ〜っとのんびりしなくっちゃ。

おひるね、おさんぽ、だいすきなおともだち。

それさえあれば、ぼくはゴキゲン♪

ほら、おそとはいい天気

むずかしいこと いったん忘れて、きみもこっちであそぼうよ〜。

ーいまからいっしょにポムポムしよ？ ー

ポムポムプリン 30th ANNIVERSARY

ポムポムプリン30周年ロゴテーマ

30周年という歴史の重みだって、ポムポムプリンは気にしない。

“大きな30thを背中に乗せていても、のんびりマイペース”なポムポムプリンの様子が表現されています。

ポムポムプリン30周年特設サイト公開

特設サイトURL：https://pompompurin30th.sanrio.co.jp

「ポムポムプリン」30周年特設サイトを2026年12月末まで公開中。

日本語・英語に対応し、30周年を記念した特別なコンテンツや今後のイベント情報が随時発信されます。

また「ポムポムプリン」のくつろぐ姿やほのぼのとした性格を紹介するコンテンツも発信予定です。

ポムポムプリンによる癒やしを体感できるサイトとなっています。

ポムポムプリン30周年コンセプトムービー公開

ポムポムプリン30周年のコンセプトムービーを公開中。

アニバーサリーイヤーのテーマである「むずかしいこと、しらんぷりん♪」を感じ、気持ちがふっと軽くなるようなショートムービーとなっています。

※ポムポムプリン30周年特設サイトからも閲覧できます

「ポムポムプリンのオールナイトニッポン0(ZERO)」放送

放送日時：2025年12月13日(土)27:00~29:00

放送媒体：ニッポン放送をキーステーションに全国各ラジオ局、radiko、17LIVE

毎週スペシャルなパーソナリティが週替わりで担当しているニッポン放送「オールナイトニッポン0(ZERO)」にて「ポムポムプリン」が12月13日(土)放送回のパーソナリティを担当。

番組では「ポムポムプリン」がフリートークや曲紹介に挑戦したり、リスナーから募集したお悩みに答えたりと、元気いっぱい楽しい放送が実施される予定です。

また、ゲストには「ポムポムプリン」好きで知られる、女優・モデルの山下美月さんが登場。

さらに、自身がパーソナリティを務める「オールナイトニッポンX(クロス)」で度々「ポムポムプリン」への愛を語っている高橋文哉さんからのコメントも紹介予定です。

「ポムポムプリン」プロフィール

こげ茶色のベレー帽がトレードマークの、ゴールデンレトリバーの男のコ。

のんびり屋で、好きな言葉は「おでかけ」、嫌いな言葉は「おるすばん」

くつ集めが趣味。

「むずかしいこと、しらんぷりん♪」をキーメッセージに、忙しい毎日にくすっと笑えてふっと肩の力が抜ける癒やしをお届け。

サンリオが展開する「ポムポムプリン」30周年アニバーサリーイヤー企画の紹介でした☆

© 2025 SANRIO CO.,LTD. 著作 株式会社サンリオ

Copyright © 2025 Dtimes All Rights Reserved.

The post 新曲「ポムポムPow」のMVを公開！サンリオ「ポムポムプリン」30周年アニバーサリーイヤー企画 appeared first on Dtimes.