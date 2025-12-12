満1歳のインドの赤ちゃんが100メートルを泳ぎ切り、大きな話題を呼んでいる。

10日（現地時間）、地元紙「フリー・プレス・ジャーナル（Free Press Journal）」によると、インド・マハラシュトラ州ラトナギリに住むヴェーダ・パレーシュ・サルファレ（Veda Paresh Sarfare）くんは、生後21カ月という年齢で100メートルを完泳し、「インド記録書（India Book of Records）」の最年少完泳者として名前を残した。

サルファレくんはラトナギリ市立プールで100メートル（25メートルプール4往復）をわずか10分8秒で完泳した。サルファレくんは昨年1月22日に生まれ、まだ満2歳にもなっていない。

インド記録書は先月25日、サルファレくんの記録を公式に認定し、「サルファレは2025年11月1日基準で100メートルを完泳した最年少者となった」と明らかにした。また「これほど幼い子どもにとっては驚くべきマイルストーン」と評価した。

サルファレくんの母親のSNSには、彼が泳ぐ動画が複数掲載されている。

サルファレくんの自信に満ちた飛び込みと滑らかなターンの動作を見た人々は、「天性の才能だ」「未来のチャンピオン」「本当に可愛い」「勇気がすごい」などの反応を示した。