ºÊ¼¼°æÍ¤·î»á¤«¤é¡ÖÎ¥º§¤·¤Æ¡×¤ÎÊÆ»³Î´°ì»á¡Öº¸ÍÍ¤Ê¤é¡×Åê¹Æ¤Ë¡Ö¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡×¡ÖºÊÂç»ö¡×¤ÎÀ¼
ºî²È¤Î¼¼°æÍ¤·î»á¡Ê55¡Ë¤¬11Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£¶ÛµÞÆþ±¡¤Ç¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¡×¤È¹ðÇò¤·¤¿¾å¤Ç¡¢É×¤ÎÊÆ»³Î´°ì½°±¡µÄ°÷¡Ê58¡Ë¤Ë¡Ö¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¥Ý¥¹¥È¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
É×¤ÎÊÆ»³»á¤Ï8Æü»þÅÀ¤Ç¡Ö¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤¡¢Ëã¿ì¤«¤é¤â³Ð¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿Íî¤ÁÃå¤¤¤¿¤é¡¢¤´Êó¹ð¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¤´¿´ÇÛÄº¤¡¢ÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢¼¼°æ»á¤Î¸½¾õ¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤Î¼¼°æ»á¤Ï11Æü¸á¸å7»þ54Ê¬¤Ë¡Ö¤Á¤ç¤Ã¤È»à¤Ë¤«¤±¤¿¤ó¤è¡£¤¢¤È¤Ç¤¸¤Ã¤¯¤êÊ¹¤¤¤Æ¡£º£¡¢Æ¬¡¢Æ°¤¤¤Æ¤Ê¤¤¡×¤È3Æü¤Ö¤ê¤Ë¥Ý¥¹¥È¡£Â³¤±¤Æ¡¢ÊÆ»³»á¤Ë¤è¤ëÉÂ¾õ¤òÅÁ¤¨¤¿Åö³º¥Ý¥¹¥È¤ò°úÍÑ¤·¤¿¾å¤Ç¡Ö¤³¤Î¿Í¤¹¤´¤¤¤è¤Í¡£¼ê½Ñ¤Ï¤¦¤Þ¤¯¤¤¤Ã¤Æ¤â¡¢ºÊ¤Ï¹³À¸ºÞ¤¬¼ïÎàÊÑ¤¨¤Æ¤â¤Ê¤¼¤«¸ú¤¤Ë¤¯¤¯¡¢Ç®¤â½Ð¤¿¤ê¤Ç¡¢¤Ê¤Î¤ËÉ×¤ÏËèÆü¡¢³°¤È¤Î·ö²Þ¤Ë¤¢¤±¤¯¤ì¤Æ¤ë¡£¤â¤¦Î¥º§¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡×¤È»°¤¯¤À¤êÈ¾¤ò¤Ä¤¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£ÊÆ»³»á¤¬Ï¢Æü¡¢X¾å¤Ç°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¥Ð¥È¥ë¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£
ÊÆ»³»á¤Ï¼¼°æ»á¤Î¡ÖÎ¥º§¥Ý¥¹¥È¡×¸å¤Ë¤â°ìÈÌ¥æ¡¼¥¶¡¼¤È¤Î¥Ð¥È¥ë¤ò·ÑÂ³¡£Æ±Æü¸á¸å9»þ42Ê¬¤Ë¤Ï¡ÖÈðëîÃæ½ý¤ËÂÐ±þ¤¹¤ë¥³¥¹¥È¤È¡¢ÂÐ±þ¤·¤Ê¤¤»ö¤Î¥³¥¹¥È¤òÈæ³Ó¤·¤Æ·è¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£°ìÊý¤Î¥³¥¹¥È¤À¤±¤ò¼çÄ¥¤¹¤ë¤Î¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡£º¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤È¥Ý¥¹¥È¡£ÊÆ»³»á¤¬¥Ö¥í¥Ã¥¯¤¹¤ëºÝ¤ÎÄê·¿¶ç¡Öº¸ÍÍ¤Ê¤é¡×¤òÍÑ¤¤¤Æ¤¤¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤ËÂÐ¤·¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê½ñ¤¹þ¤ß¤¬¤Ê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡ÖÊÆ»³¤µ¤ó°ìÃ¶X¤òÃÖ¤¤¤Æ¡¢±üÍÍ¤Ë´ó¤êÅº¤Ã¤Æ¤¢¤²¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£ÉáÄÌ¤Ë¿´ÇÛ¤Ç¤¹¡×¡Ö±üÍÍ¤Ï½Ñ¸å¤Þ¤ÀÂÎÄ´¤¬À°¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÂÎÎÏ¤âµ¤ÎÏ¤âÍî¤Á¹þ¤ó¤Ç¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¡£º£¤·¤Ð¤é¤¯¤ÏTwitter¤Î¥¤¥¶¥³¥¶¤Ê¤É¤è¤ê±üÍÍ¤ÎÍÆÂÖ¤òÍ¥Àè¤µ¤ì¤ëÊý¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤ªÁ°¤¤¤¤²Ã¸º¤Ë¤·¤í¡¡¼¼°æ¤µ¤óÂçÊÑ¤Ê¤È¤¤Ë¡×¡Ö¤Þ¤º¤Ï¡¢±üÍÍ¤òÂç»ö¤Ë¤Ê¤µ¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¼¼°æ»á¤Ï6Æü¡ÖºòÈÕ¡¢ÌÀ¤±Êý¤«¤é·ìÇ¢¡£¤ª¤·¤Ã¤³¤Î¿§¤Ë¤Ï¤Ó¤Ã¤¯¤ê¤³¤¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤è¤êÇØÃæ¤ÈÊ¢¤¬ÄË¤¯¤Æ¤µ¡×¤ÈÂÎÄ´°²½¤ò¹ðÇò¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡ÖÉÂ±¡³«¤¯»þ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡Ê°ì½Ö¡¢µßµÞ¼Ö¤â¹Í¤¨¤¿¡Ë¡¢¤Ê¤ó¤È¤«¼Ö¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤Æ¤¤¿¡×¤ÈµßµÞÈÂÁ÷°ìÊâ¼êÁ°¤Þ¤ÇÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿Ëö¡¢¼õ¤±¤¿¿ÇÃÇ¤¬¡Ö¡ØÇ¢´É·ëÀÐ¡Ù¤À¤Ã¤¿¤è¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤½¤·¤Æ8Æü¤Ë¡ÖÂç¤¤¤ÉÂ±¡¤Ë¤Þ¤ï¤µ¤ì¤Æ¹Ô¤Ã¤¿¤é¡¢Ç¢´É·ëÀÐ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤³¤ì¤«¤é¶ÛµÞ¼ê½Ñ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£½¼ÅÅ¤·¤Æ¡¢Ëã¿ì¤¬ÀÚ¤ì¤¿¤éÊó¹ð¤·¤Þ¤¹¡£¿´ÇÛ¤«¤±¤Æ¡¢¤´¤á¤ó¤Í¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£