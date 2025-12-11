この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が自身のYouTubeチャンネル「マイキーの非道徳な社会学」で、『新たな米中覇権争いが勃発。大国が莫大な資金力と技術力で世界を席巻しようとする大注目産業について解説』と題した動画を公開した。2026年以降はロボット産業が主題になるという展望を示し、米中二強の構図と日本の立ち位置を整理している。



佐野氏が最も注目するのはTeslaのヒューマノイドロボット「Optimus（オプティマス）」である。アメリカではFigure AIがOpenAIやMicrosoftの出資を受けAI頭脳の賢さで優位性を持ち、Agility Roboticsは大手EC企業の倉庫で実用化スピードを示す。一方、中国勢は価格破壊を武器にする。Unitree Roboticsなどは低価格で量産を進め、中国政府も次の5カ年計画で巨額の資金を投じる方針を明示している。



この状況に対し、佐野氏は日本が危機的状況にあると指摘する。日本はかつて産業用ロボット分野で世界シェアの大半を占めていたが、近年はアメリカと中国の投資加速により後退している。さらに日本はAI開発でも遅れており、AIとロボットの融合という新たな波に追随できていない。スマホ市場で日本メーカーが敗退した構図が再現される可能性があり、ロボット市場でも「賢いアメリカ製」と「安い中国製」の二極化が進むと佐野氏は見立てる。



日本の生存戦略として、佐野氏は部品供給や制御装置分野での競争力維持を挙げる。産業用ロボットの制御関連装置では日本企業が世界シェアトップの地位を保っており、この領域にどれだけ食い込めるかが鍵になる。ただし中国は全部品の内製化を目指しているため、その優位性も長期的には脅かされる可能性がある。



佐野氏はエッジコンピューティングや量子コンピューティングといった関連技術にも言及し、ロボットの演算能力向上やセキュリティ対策が今後の焦点になるとした。技術面では、人間に近い動作を実現する「手の操作」が最大の課題とされ、用途に応じて選択される製品が分かれる可能性がある。



ロボット産業の覇権争いに関心を持つ層や、サプライチェーン上の立ち位置を見極めたい事業者にとって、市場構造を俯瞰する材料となる内容である。