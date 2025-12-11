メジャー各球団の編成担当者、選手の代理人らが一堂に介するウィンター・ミーティングが日本時間9日、フロリダ州オーランドで開幕した。

大谷翔平のWBC二刀流実現は絶望的か…侍J首脳陣が恐れる過保護なドジャースからの「ホットライン」

初日は監督、GМら各球団の関係者が取材に応じ、いずれもポスティングシステムでメジャー移籍を目指す岡本和真（29=巨人）、村上宗隆（25=ヤクルト）に関して言及する球団も少なくなった。

メジャー屈指の資金力を誇るメッツのデイビット・スターンズ編成本部長は村上について「素晴らしい選手。パワーも抜群で、メジャーでどんなキャリアを築くか楽しみ」と高評価。ドジャース・大谷翔平（31）の古巣であるエンゼルスのペリー・ミナシアンGMは三塁手の補強が課題とし「注目しているポジション。国際市場でも興味深い選手が多い。フィットする選手がいるか調査している」と、岡本と村上への関心を隠さなかった。

エ軍では、2020年に7年総額380億円で移籍しながら、度重なる故障もあって今季は全休。5年間で257試合、打率.242、22本塁打、125打点と期待を裏切り続けるアンソニー・レンドン（35）に、今季限りでの引退がささやかれている。計算できないロートル三塁手の後釜候補として村上、岡本の2人が挙がっているわけだ。

米メディアによる2人の契約に関する予想を総合すると、村上が290億円、岡本が138億円規模で、いずれも大型契約が見込まれているものの、日本のファンにも馴染みのあるエ軍による日本人三塁手獲得は不良債権がネックになる。

球団の懐事情の悪化を招いたのは他でもないレンドンの長期契約だ。7年契約の最終年となる来季年俸は約59億3000万円。エ軍は来季の年俸減額、放棄を求めていると言われるものの、レンドン側が応じるはずがない。

エ軍では他にも30年まで約276億円の契約を残すかつての主砲であるマイク・トラウト（34）が毎年のように故障で欠場を繰り返し、レンドン同様、不良債権化しつつある。

23年オフに大谷との再契約を渋ったアーティ・モレノ・オーナーの方針もあって、ここ数年の補強費用は縮小傾向。岡本、村上にオファーしたとしても、条件は他球団よりもはるかに下回りそうだ。

◇ ◇ ◇

村上に関してはあのドジャースが獲得に前のめりになっているという話が飛び交っている。それを裏付けるかのような大谷の“意味深発言”とは。いったいどういうことか。

●関連記事【もっと読む】…では、それらについて詳しく報じている。