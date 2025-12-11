この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

LINE電話が来ない原因は「スマホ本体の通知設定」にあり？アプリ設定の前に確認すべきポイント

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

LINE専門家であるひらい先生が、自身のYouTubeチャンネル「ひらい先生のらくらくLINE教室」で「なぜ？LINE電話が来ない時の対処法5選」と題した動画を公開。LINEの電話着信が来ない、通知されないといったトラブルの原因が、LINEアプリ内ではなくスマートフォン本体の通知設定にある可能性を指摘し、その具体的な確認方法を解説した。



ひらい先生氏は、LINEの着信が来ない場合、多くの人がLINEアプリの設定を見直しがちだが、根本的な原因はスマホ本体のシステム設定にあることが多いと説明する。今回、Android端末を例に、その確認手順を具体的に示した。



まず、スマートフォンの設定画面を開く。多くのAndroid端末では、画面を上から下にスワイプして表示されるメニュー内にある「歯車マーク」をタップすることで設定画面へ移行できるという。設定画面を開いたら、項目の中から「アプリ」を選択する。インストールされているアプリの一覧が表示されるため、その中から「LINE」を探してタップするよう、氏は手順を追って解説した。



LINEの「アプリ情報」画面が表示されたら、次に「通知」という項目を選択する。ここで最も重要なのが、「LINEのすべての通知」という項目がオン（許可）になっているかを確認することだと氏は指摘する。この設定がオフになっていると、電話の着信を含め、LINEからのあらゆる通知がスマートフォンに届かなくなってしまうという仕組みを説明した。



LINEの着信トラブルは、アプリ単体の設定だけでなく、デバイス全体のシステム設定を見直すという視点が解決の鍵となるようだ。同様の問題で困っている場合は、一度この手順を試してみてはいかがだろうか。