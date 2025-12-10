【夏目友人帳】ニャンコ先生が輝くステンドグラスに！ 「グラスアート」でお部屋を華やかに
まるでステンドグラスのような透明感が美しい、『夏目友人帳』の世界を窓辺に飾る「グラスアート」が登場する。
☆キラキラと美しいニャンコ先生のグラスアートをチェック！（写真5点）＞＞＞
TVアニメ『夏目友人帳』は、緑川ゆきの同名漫画を原作とするアニメ作品。高校生・夏目貴志と自称用心棒であるニャンコ先生による、妖怪たちとの交流を描く。
アニメ第1作は2008年放送開始。非常に人気が高く、深夜アニメとしては異例の第7期となる『夏目友人帳 漆』が2024年10月から12月まで放送された。
ペットの似顔絵フラワーやキャラクターフラワーを制作するネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」より、アニメ『夏目友人帳』の世界観を表現したインテリア「夏目友人帳 ニャンコ先生のグラスアートと花束のセット」が新登場する。
本商品は、透け感が美しいグラスアートと、アニメ『夏目友人帳 漆』（第七期）第十一話「名前を教えて」に登場するお花畑をイメージしたブーケを組み合わせた特別なギフトセット。
メインとなるグラスアートは、美しい花に囲まれたニャンコ先生をイメージした、パステル調の優しいデザインで、特殊なカラーフィルムとリード線（鉛線）でステンドグラスのような風合いを再現しており、窓辺に飾れば陽の光を透かしてきらめき、夜は照明を受けて幻想的に演出してくれる。
時間帯によって変わる表情は、まるでニャンコ先生がそこにいるかのような温かさを感じられそう。
ニャンコ先生のアートに添えるのは、アニメ第七期 第十一話「名前を教えて」に登場するお花畑をイメージした可憐なブーケ。
プリザーブドフラワーと高品質な造花（アートフラワー）を組み合わせ、長く美しさを楽しめるように仕上げられている。
使用しているお花は、ネモフィラ、薔薇、紫陽花、かすみそう。爽やかな青が、物語の清涼感を表現しているようだ。
また、本アイテムは飾るスペースや気分に合わせて形状を変えられる「ブック型（見開き）」構造なのもポイント。フレームを広げると、右側に「ニャンコ先生のグラスアート」、左側に「お花畑のブーケ」が並び、第11話の情景がパノラマのように広がる。
窓辺に置けば、グラスアートが陽の光を取り込み、ブーケと共にキラキラと輝いてとっても綺麗です！
本を閉じるように折りたたんでも、グラスアートの面が表に来るよう設計されているため、ニャンコ先生の姿がいつでも楽しめる。デスクや棚のわずかなスペースにも飾りやすく、奥行き感のあるコンパクトなインテリアとしてお楽しみいただける。
ネットショップ「動物のお花屋さんマイペリドット」にてお取り扱い中なので、チェックしてみてね。
（C）緑川ゆき・白泉社／「夏目友人帳」製作委員会
