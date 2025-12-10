《こういう醜悪なものを許容しているから、人身売買で連れてこられてきた12歳のタイ人女性を「買う」醜悪な男が街なかを涎を垂らして徘徊することになる。一掃しなければならない》

12月8日、自身のXで、こんな投稿をおこなったのは、衆議院議員の藤原規眞（のりまさ）氏だ。彼が取り上げたポスターには、小学生の女児が水着姿で浮き輪を持っており、「Welcome to JAPAN AKIHABARA」とデザインされている。

「藤原氏が問題視したポスターは、2001年に発売された『苺ましまろ』という漫画の主要キャラで、小学6年生の女の子・松岡美羽です。2005年にアニメ化されている超人気作品です。ポスターはDVD発売のPRを兼ねたものでしたが、これに対して藤原氏は“児童の性”を連想させ、人身売買・性搾取につながるという警告をおこなったのです」（芸能担当記者）

ネット上では、藤原氏の告発に賛同する声がある一方で、

《この絵見て「そうだ!少女を買おう!」なんて思う人は元からヤバいんですが》

《まがりなりにも適法の範囲で制作し頒布している商業作品に対して、公人が「一掃しなければならない」「醜悪なもの」と呼ばわるのは、言葉が過ぎるんじゃないの?》

など、強烈な反発も出ている。アニメ専門誌記者はこう語る。

「未成年キャラの扱いに対する、価値観の揺れがあるということかと思われます。過去にも、公的機関のPRや広告で、いわゆる“萌えキャラ”が使われると、『適切ではないのでは』という意見は、必ず出ていました。

しかしこの『苺ましまろ』はシュールなギャグ漫画であり、作品を知る人は、文脈のなかで登場人物を性的にとらえるとはあまり感じないと思います。ポスターも性的なものを強調したわけではありません。

漫画・アニメなどの表現を守るべき、という立場がある一方で、昨今では子どもの性的対象化につながる表現は厳しく規制すべきという意見が根強いのも事実です。どんな漫画やイラストなら、公共の場所に広告を掲示してよいのか、より議論を深める必要がありそうです」

ポスターだけを見て「排除」を訴えるのではなく、作品を見て考えてほしい、とファンは思っているはずだ。