『萌えキャラ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
Smart FLASH
キャリコネニュース
週刊女性PRIME
フェミニストは「萌えキャラに一枚羽織らせる」ことを擁護する立場で主張
文春オンライン
否定側の意見として「根底にあるのはジェンダーの問題」と赤松健氏
ABEMA TIMES
手塚プロダクションと協力して開発が進められている「絵師神の絆」
Japaaan
目標金額250万円をめざし、20日からクラウドファンディングがスタート
Jタウンネット
キャラクターはMakeGirlsMoeというサイトで、AIによって自動生成されたもの
ギズモード・ジャパン
東京メトロの「駅乃みちか」だけが気まずそうにしているとネットで話題に
J-CASTニュース
エスマックス
政府がミニスカートの美少女を起用することに違和感を覚えたというコラム
イマはぐうたらで不摂生で、ミライはクールで知的でしっかり者という設定
ナリナリドットコム
以前に批判が起きて公認が撤回されたが、土産物店がグッズを置き続けている
「そんなのぜんぜん興味ないし！」といいつつ、行動で従順さを示す
Googirl
Twitterなどでは「これ公式なの？」「同人グッズ感」との声が寄せられた
ガジェット通信