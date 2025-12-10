この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カウンセラーが解説、会話が上手い人は「話すこと」より「話さないこと」を重視する理由

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

カウンセラーで作家のRyota氏が、自身のYouTubeチャンネル「ココヨワチャンネル」で「【品性の正体】育ちが良い人は「ここ」で黙る。余計な一言を言わない人の考え方」と題した動画を公開。「話せることは知識で決まるが、話さないことは品性で決まる」という視点から、良好な人間関係を築くための会話術を解説した。



Ryota氏はまず、「話せる内容は知識で決まる」と指摘する。知識があれば様々なことを話せるが、だからといって知っていることを何でも話せばいいわけではない。人間関係がうまくいくかどうかは、何を話さないか、つまり「品性」によって決まるのだという。



では、品性とは何か。Ryota氏はそれを「自分の内面が言動に現れること」であり、具体的には「いたわりや思いやり」だと説明する。品性のある人は、たとえ話せる知識があったとしても、相手を傷つける可能性や、その場の雰囲気にそぐわないと判断すれば、あえてその話題を口にしない。これにより、自慢話が謙虚な表現になったり、相手からの攻撃的な発言を受け流したりすることが可能になるのだという。



同氏は、品性がない状態を「欲求が出過ぎていること」とも表現する。例えば、承認欲求から自慢話ばかりしたり、相手が不快に思う下品な話を続けたりするのは、自分の欲求を優先し、相手への配慮が欠けている状態だ。このような会話は、人間関係の破綻につながりかねない。



一方で品性のある人は、常に相手やその場を観察し、良好な雰囲気を作ろうと努める。不適切な話題になりそうな場合は、さりげなく話題を転換したり、相手が話したいことを引き出したりできる。これは、自分の内面的な成熟や心の余裕から生まれる行動である。



Ryota氏は、単に知識をひけらかすだけでなく、相手への思いやりから「何を話さないか」を選択する力こそが品性の本質であり、円滑な人間関係の鍵であると結論付けた。