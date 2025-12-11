「Webテストで落ちた人はESを読んでもらえない」就活生が年内に絶対やるべきこととは
就活情報チャンネル「しゅんダイアリー就活チャンネル」が、「【27卒】年内に絶対やるべきこと｜早期組・標準組・出遅れ組 完全ガイド」と題した動画を公開。27卒の就活生が年内に取り組むべき行動を、「標準組」「出遅れ組」「早期組」の3つのフェーズに分けて解説した。
まず「標準組」、すなわち冬のインターンシップに参加しながら自己分析を進めている学生に対しては、「Webテストを最優先すべき」と指摘する。この時期の学生は自己分析に逃げがちだが、「Webテストで落ちた人はエントリーシートを読んでもらえない」という現実があり、対策が不可欠であると強調した。
次に、まだ何も始められていない「出遅れ組」については、「何もしないのはゼロと一緒」と述べ、すぐに行動を起こす重要性を説く。具体的なアクションとして、クリスマスや正月などの短期バイトを推奨。「1日で工夫した成果が出せ、PDCAが回せる」ため、自信を持って語れる「ガクチカ（学生時代に力を入れたこと）」を今からでも作れるとアドバイスした。
最後に、夏インターンなどを経験済みの「早期組」には、「冬のインターンは本選考だ」と警鐘を鳴らす。2〜3社の参加で満足せず、より多くの企業に応募すべきだとし、「第一志望をたくさん作ること、つまり“浮気”を推奨します」とユニークな表現で多角的な企業研究を促した。
このように、動画は就活生の進捗状況に応じた具体的なアクションプランを提示している。自身の現在地を正確に把握し、優先順位をつけて行動することが、年明けからの本格的な就活を有利に進める鍵となりそうだ。
