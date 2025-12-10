『SANDA』第11話 「走馬灯の侵攻」あらすじ＆場面カット公開
2025年10月3日（金）から、MBS・TBS・BS-TBS ”アニメイズム” 枠ほかにて放送中の異色のサンタクロース・ヒーローアクション『SANDA』。第11話のあらすじと先行カットが公開された。
『SANDA』は、「マンガ大賞2018」大賞にはじまり、主要マンガ賞4冠など、数々の賞を総なめにした『BEASTARS』の板垣巴留による漫画作品。超少子化時代を迎え、子どもが過剰に保護された近未来の日本を舞台に描かれる、異色のサンタクロース・ヒーローアクション。
第11話のあらすじはこちら。
＜第11話「走馬灯の侵攻」＞
生田目の凶行により、人気が無くなってしまった未成人式。
寂しい祭りの中、ひとり焼きそばを食べる生田目の元へ三田がやってくる。
三田はあくまで子どもの姿で生天目と喧嘩をするが、これまでの戦いの負荷がかかり、体が壊れていってしまう。
そんな中、冬村と離れ離れになってしまった小野は、身体の異変が強くなり……。
＞＞＞第11話先行カットをすべてチェック！（写真9点）
（C）板垣巴留（秋田書店）／SANDA製作委員会
