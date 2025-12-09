´ä¾ëÞæ°ì¡¢°¦¼Ö¤Î¡Ú¥«¥ï¥µ¥Z1¡Û¤¬2000Ëü±ß¤Ë¡ª¡Öº£¤¹¤°Çä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡©¡×¡§³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ
12·î9Æü(²Ð)¤ËÊüÁ÷¤·¤¿¡Ö³«±¿¡ª¤Ê¤ó¤Ç¤â´ÕÄêÃÄ¡×¡ÊËè½µ²ÐÍË Ìë8»þ54Ê¬)¡£¡ÖÂè2²ó Ì¾¼Ö´ÕÄêÂç²ñ¡×¤ËÇÐÍ¥¡¦´ä¾ëÞæ°ì¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢°¦¼Ö¤Ë¶Ã¤¤Î´ÕÄê³Û¤¬¤Ä¤¤¤¿¡£
¡ÚÆ°²è¡Û´ä¾ëÞæ°ì¡¢°¦¼Ö¤Î¡Ú¥«¥ï¥µ¥Z1¡Û¤¬2,000Ëü±ß¤Ë¡ª¡Öº£¤¹¤°Çä¤ê¤Þ¤¹¡×
°ÍÍê¿Í¤Ï¡¢ÇÐÍ¥¤Î´ä¾ëÞæ°ì¡£50Ç¯Á°¤Ë½é¼ç±é¤·¤¿±Ç²è¤Ï¡¢¥Ð¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëºîÉÊ¡ÖÇúÈ¯¡ªË½ÁöÂ²¡×¡£¤«¤Ä¤ÆÆüËÜ¤Î¥Ð¥¤¥¯¥Ö¡¼¥à¤ËÂ¿Âç¤Ê±Æ¶Á¤òÍ¿¤¨¤¿Â¸ºß¤À¡£
¤ªÊõ¤Ï¡Ö¥«¥ï¥µ¥ Z1¡Ê900SUPER4¡Ë¡×¤Î1973Ç¯¥â¥Ç¥ë¡£1972Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿Í¢½ÐÍÑ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¡¢ÇÓµ¤ÎÌ¤Ï900cc¡£Åö»þ¡¢»ÔÈÎ¼Ö¤È¤·¤ÆÀ¤³¦ºÇÂ®¤Î»þÂ®200km¤ò¸Ø¤Ã¤¿¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Þ¥·¥ó¤À¡£
20Âå¤Îº¢¤«¤é²¿Âæ¤â¤ÎZ1¤ò¾è¤ê·Ñ¤¤¤Ç¤¤¿´ä¾ë¡£º£¤Þ¤Ç¿ô¡¹¤Î¥Ð¥¤¥¯¤ò½êÍ¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ì¤Û¤É°¦¾ð¤òÃí¤¤¤À¥Ð¥¤¥¯¤Ï¤Û¤«¤Ë¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¡£¤³¤Î¼ÖÂÎ¤Ï20Ç¯¤Û¤ÉÁ°¤Ë¼ê¤ËÆþ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¡¢¿ï½ê¤Ë´ä¾ëÎ®¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤¬µÍ¤á¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Ø¥Ã¥É¥é¥¤¥È¤Ë¤ÏLED¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢´ä¾ë¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Ð¥¤¥¯¤Ë¿·¤·¤¤ÉôÉÊ¤ò¤Ä¤±¤ë¤Î¤Ï»÷¹ç¤ï¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤«¤é¡¢Çö¤¯¥á¥Ã¥²Ã¹©¤ò»Ü¤·¡¢Ãæ¿È¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¥«¥¹¥¿¥à¡£¥ì¥È¥í¤Ê³°´Ñ¤òÊÝ¤Á¤Ê¤¬¤é¡¢Ãæ¿È¤ÏºÇ¿·¼°¤È¤¤¤¦¤³¤À¤ï¤ê¤À¡£
¥Õ¥í¥ó¥È¥Õ¥©¡¼¥¯¤ä¥Þ¥Õ¥é¡¼¤Ï¡¢·ÚÎÌ¤Ç¶¯ÅÙ¤Î¹â¤¤¥Á¥¿¥óÀ½¤ËÊÑ¹¹¡£¥Ü¥Ç¥£¤ÎÅÉÁõ¤ÏÁ´ÂÎ¤ò¥·¥Ã¥¯¤Ê¹õ¤ÇÅý°ì¤·¡¢¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ï900cc¤«¤é1135cc¤Ë¥Ü¥¢¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¡¢²ÃÂ®ÀÇ½¤¬ÂçÉý¤Ë¸þ¾å¡£±ýÇ¯¤Î¥«¥¹¥¿¥à¥Ñ¡¼¥Ä¤È¸½Âå¤Îµ»½Ñ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿¥¯¡¼¥ë¤ÊZ1¤À¡£
ËÜ¿ÍÉ¾²Á³Û¤Ï¡¢Ì¾Á°¤ÎÞæ°ì¡Ê¤³¤¦¤¤¤Á¡Ë¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤Ç510Ëü±ß¤È¤·¤¿¤¬¡Ä
´ÕÄê³Û¤Ï2,000Ëü±ß¡ª
Í½ÁÛ¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ë¶â³Û¤Ë¡¢´ä¾ë¤Ï¡Ö¤¦¤½!? º£¤¹¤°Çä¤ê¤Þ¤¹¡ª¡×¤È¥æ¡¼¥â¥¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¡¢»Ê²ñ¤Î¥´¥ê¡Ê¥¬¥ì¥Ã¥¸¥»¡¼¥ë¡Ë¤È¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ÎµÈÀî¼·À¥¤ÏÂç¾Ð¤¤¡£
´ÕÄê¤òÌ³¤á¤¿¡ÖZeppan UEMATSU¡×Éû¼ÒÄ¹¡¦»ÞÀî¼÷»á¤Ï¡¢¥Õ¥ë¥ì¥¹¥È¥¢¤µ¤ì¤¿¤³¤Î¼ÖÂÎ¤Ç¤¢¤ì¤Ð¡¢2,000Ëü±ß¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÇã¤¤¼ê¤¬¸½¤ì¤ë¤ÈÂÀ¸ÝÈ½¡£
¡Ö´ä¾ë¤µ¤ó¤È¤¤¤¨¤Ð¡¢¥«¥ï¥µ¥Z¤Ë¤Þ¤¿¤¬¤Ã¤Æ±Ç²è¤Î¼çÌò¤âÌ³¤á¡¢¤ä¤ó¤Á¤ã¤Ê¼ã¼Ô¤¬Æ´¤ì¤¿Â¸ºß¡£ÆüËÜ¤Î¥«¥ï¥µ¥Z¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿Êý¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê´ä¾ë¤µ¤ó¤¬½êÍ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥«¥ï¥µ¥¡¦Z1¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¤³¤ÎÉ¾²Á³Û¤È¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡Ê»ÞÀî»á¡Ë
´ä¾ë¤Ï¡Ö¤³¤³¤Þ¤Ç¸À¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤ë¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È´¶·ã¤ÎÉ½¾ð¤òÉâ¤«¤Ù¤¿¡£
