気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「マニアック天気」で動画「【暴風雪】12日(金)は強い寒気が南下 北日本と北陸は暴風と大雪のおそれ」を公開。12月12日(金)を中心に強い寒気が南下し、北日本と北陸地方で暴風と大雪に見舞われる可能性があるとして注意を呼びかけた。

松浦氏によると、11日(木)に前線が日本付近を通過した後、12日(金)にかけて強い冬型の気圧配置が形成される見込みである。上空には東北地方で-12℃以下、西日本の日本海側まで-9℃以下という非常に強い寒気が流れ込む。この影響で、日本海側の地域を中心に、雨が雪に変わり、降雪が強まるという。

11日(木)の夜からは北西の風が強まり、12日(金)の午前中にかけて暴風となるおそれがある。雪も強まり、12日(金)の21時までの24時間予想降雪量では、北海道から北陸にかけての山沿いで40cmから50cm以上、平地でも15cmから20cm程度の積雪が予想されている。

早期注意情報では、北海道から新潟県にかけての日本海側で暴風警報、青森県では大雪警報が発表される可能性があると指摘。先日の地震で被害を受けた地域も含まれており、厳しい寒さと降雪への備えが重要となる。松浦氏は、視界不良によるホワイトアウトなどにも十分注意が必要だと述べた。

この荒天のピークは12日(金)で、13日(土)には寒気が東へ抜けるため、影響は限定的となる見通しだ。北日本や北陸地方では、12日(金)の気象情報に注意し、暴風や大雪への警戒が必要である。

YouTubeの動画内容

00:57

寒気予想：上空の環境から見る荒天の原因
02:00

降水・風予想：いつから雪と風が強まるのか
03:02

24時間予想降雪量：山沿いでは50cm超えも
03:50

警報級の可能性：暴風・大雪に警戒が必要な地域は

気象予報士が解説、12月中旬後半からの全国的な高温の原因とは？早期天候情報を読み解く

 気象予報士が解説、今週の天気は周期的に変化。週末は全国的な荒天に注意、気温の乱高下にも備えを

 【気象予報士が解説】12月の天気は「高温・少雪」傾向に、年末年始の寒波到来は？最新1ヶ月予報

