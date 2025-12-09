〈「こんな生活もうイヤや！」西成に住む80代の“生活保護受給者”が、訪問看護の『20代女性スタッフ』を…医療現場で起きた「壮絶事件」の衝撃〉から続く

2025年4月、大阪市西成区で86歳の男性が、訪問看護で自宅に来た20代の女性看護師の手を包丁で切りつけたのち、そのまま包丁を差し向け続け、家から立ち去ることが困難な状態にしたとして傷害罪、監禁罪の疑いで逮捕された。

男性は粗暴犯としての前科があり、事件の7年前には包丁を使った強盗未遂などの罪で有罪判決を受けていた。事件当時生活保護を受けていた被告人は、取り調べによると「こんな生活もうイヤや」という思いで、「警察に捕まりたい」「監禁されていると通報しろ」と被害女性に無茶な要求をし、拒否されたことから切りつけたという。

その傍若無人な暴れっぷりは、事件現場のみならず法廷でも散見された。同事件の裁判を傍聴したライターの普通氏が、詳細をお届けしていく。



生活保護受給者の80代男性が見せた傍若無人すぎる暴れっぷりとは？ 画像はイメージ ©Hakase/イメージマート

時にはよろけ、耳が遠く「80代相応」の穏やかな姿に見えたが……

法廷に現れた被告人は穏やかなようすに見え、立ち上がる際は少しよろけたり、裁判所から貸与される補聴器がないと耳が聞こえにくかったりと、80代という年齢相応の男性の印象を受けた。

しかし、何か気にさわると急に怒ったような口調でまくし立て、独自の主張を展開し続けるため、裁判官からたびたび注意を受けていた。

例えば裁判の冒頭で傷害罪、監禁罪の認否について問われると「裁判所に言えることを待ちに待っていた！」と言葉を張り上げ、堰を切ったように話し始めた。口調はさまざま変化し、諭すような口ぶりもあれば、事件当時を思い起こしたのか怒る様子をみせるなど落ち着きがない。

結論としては、傷害罪は認め、監禁罪については争う趣旨なのだが、事件日の被害者のちょっとした言動に立腹していたと話す。また、被害者の負った傷の重さに納得がいかないこと、警察の取り調べへの不満などを勢いよく供述する。

途中、裁判官が制止しようとするものの、まるで聞く様子がなく、今後の裁判の進行が不安になっただけでなく、日ごろの訪問看護に関してもその苦労が目に浮かぶようであった。

支離滅裂な供述を続け、検察官が「被害者を侮辱するな」と激怒

被告本人への質問では、証拠として法廷にて提出された音声とまったく異なる主張をし始めた。

証拠音声は、被告人に手を切られた被害者が、警察に通報するところから始まるもの。

被害者が警察にケガの様子を伝えると、受話器を被告人に渡すよう指示があり、被告人は警察から包丁を置くように諭されるも、全く応じない。この間、被告人は被害者に対して「『監禁されています』って早く言えばよかったんだ」「私に逆らわなければ、あんたもケガせんかったんや」とまくしたてていた。

さらに被告人は、法廷にいる自身もこの音声を聴いているはずにもかかわらず、当時の様子について、全く異なる主張をし始めた。

いわく、被害者に警察へ電話してもらったのは、被告人の自宅付近に監禁されている人（詳細不明）の様子を見てもらうためだったという。被告人は、近所に住んでいるというその人物のことを「キチガイ」など差別用語をまじえて紹介しつつ、病院に入れてほしかったなどと語っていた。しかし、証拠音声中にはこの人物に関する言及はない。

さらに被告は、被害女性が電話をかけ始めたまではよかったが、ずっと電話を続けているので「看護師なんだから、電話ばっかりしていないで自分の体調を見て欲しい」という思いで包丁を差し向け、結果として女性がケガをしてしまったと主張した。

法廷で流された音声との矛盾を指摘されると、「そんな会話はありえない」、「警察の作り話だ」、さらに「正義の話をしろ」「傷害事件はもう終わった話だ」などと質問を遮るように大声で言い続ける被告人。

最終的に、被害者のケガが腱を断裂して3カ月のリハビリを要する重傷だったことを「ちょっと切れただけなのに3カ月なんて、そんな大げさにすることじゃない」などと表現したことに対し、検察官が「被害者を侮辱しないでください！」と一喝したことで“独演会”は収まったものの、被害者に対する謝罪の言葉は最後まで出ることはなかった。

判決は……

裁判では、全ての審理を終えると最後に被告人に対して陳述の機会が与えられる。被告人は「文句の言いっ放しですわ」という言葉から始まり、数分にわたって逮捕にいたる経緯など、事件にまつわる不満を述べ続けた。

中には「こんな小さな事件」といった表現で自身の犯行を矮小化するそぶりもあった。ひとしきり主張が終わり、証言台から元の席に戻される際には、裁判所から貸与されていた補聴器を証言台の上に置き、席に戻ってから「不満だらけですわ」と大きな声でまくし立て始める一幕もあった。

補聴器を外しているため、裁判官の静止は被告人に全く届かず、それをいいことに「職務怠慢や！」「給料を返せ！」など大声を上げ続け、継続すると退廷させると注意も受けていた。その注意も本人に届かないと判断されたのか、退廷が命じられることもなく、法廷にいる面々はただ困った表情で、被告人の主張を聴き続けるほかなかった。

被告人の主張は基本的に身勝手かつ支離滅裂なものがほとんどだが、「今日で身柄拘束、100日は過ぎます」という言葉には、特段に思いが込められているように感じた。被告は心臓が悪く、家以外では車いすを使うような生活であり、拘置所での生活は非常にこたえるものだったのだろう。

当然、自身が起こしたことの報いという見方もできる。そもそも犯行に及んだ理由も、生活保護に頼る「こんな生活は嫌だ」というものであり、「警察に捕まりたい」と被害者に嘘の通報を強い、断られたことだった。

最終的に言い渡された判決は、懲役2年6月（求刑懲役3年）の実刑判決。それまで自己主張が激しかった被告人だが、判決の読み上げに際してはむしろ穏やかな様子を見せた。望み通り逮捕され、生活保護に頼る日々が終わったことへの安堵なのか。結局、被告人の真意がどこにあるかわからないまま、裁判は終わりを迎えた感がぬぐえない。

日本は超高齢社会などと表現され、そのピークは2040年ごろと予測されている。そんな中、自宅で介護を続ける人たちによる痛ましい事件や、看護・介護従事者による暴力、窃盗、性犯罪のニュースなどは絶えない。中でも今回のような、サービス利用者から従事者に対する事件は、なまじ相手が「お客さん」であることから、一次対応が難しいと言える。

人材確保、待遇の見直しなど看護・介護業界にはさまざまな取り組むべきテーマがあるが、こうしたケースを考慮し、万が一のときに従事者が身を守るための制度設計も、進めていくべきだ。

（普通）