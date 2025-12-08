東出昌大「反省とかじゃないです」“激変ビジュアル”にツッコミ殺到
俳優の東出昌大（37歳）が、12月7日に放送されたドキュメンタリーバラエティ番組「世界の果てに、くるま置いてきた」（ABEMA）に出演。“激変”したビジュアルにツッコミが殺到した。
「世界の果てに、○○置いてきた」シリーズ（通称：せかはて）は、著名人を世界の果てに置き去りにし、そこから垣間見える現地のリアルな様子や旅での触れ合いを通して、「人はなぜ旅をするのか？」「“人生”という旅の目的は？」という考えに迫る番組。これまで放送した2シリーズでは、実業家・西村博之氏と俳優・東出昌大がアフリカ横断、さらに南米横断に挑戦した。今回のシリーズ第3弾「世界の果てに、くるま置いてきた」では、令和ロマン・くるまが、移動手段はローカル路線バスやヒッチハイクなどの基本陸路のみというルールの中、南アジア縦断を目指していく。
12月7日の放送回では、前回旅に合流した東出昌大とともに、ひろゆき、くるまの3人旅がスタート。冒頭では、東出のサプライズ登場に興奮冷めやらぬひろゆきが、激変した東出に「その坊主は撮影が理由？」と質問する。
これに「夏に撮影があるので、それまで伸ばせるから。とりあえず涼しい髪型にした」と答えた東出だったが、ひろゆきから「じゃあ普通にプライベートの髪型？」とさらに追及され、「反省とかじゃないです」と苦笑まじりに回答した。
