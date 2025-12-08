¿©´á¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥¦¥¨¥Ïー¥¹¡×ËÜÆü12·î8ÆüÈ¯Çä¡ª³ëÍÕ¤µ¤ó¤ä°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á¤µ¤ó¤é¤Î¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥«ー¥ÉÉÕ¤
¡¡¥Ð¥ó¥À¥¤¤Ï¡¢¿©´á¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸ ¥¦¥¨¥Ïー¥¹¡×¤ò12·î8Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡£²Á³Ê¤Ï220±ß¡£Á´¹ñÎÌÈÎÅ¹¤Î²Û»ÒÇä¾ìÅù¤Ë¤ÆÈÎÇä¤µ¤ì¤ë¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¡×½êÂ°¤ÎVTuber¤¿¤Á¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥«ー¥ÉÉÕ¤¥¦¥¨¥Ïー¥¹¡£²Û»Ò¤Î´Å¤µ¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¡¢¿©´á¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å°á¾Ø¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬¼ýÏ¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Âè1ÃÆ¤Ë¤Ï¡¢¥Ð¥Ë¥é¥Û¥ï¥¤¥ÈVer.¤òÃåÍÑ¤·¤¿¥é¥¤¥Ðー30Ì¾¤¬¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥«ー¥É¤ÏÁ´30¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¤Ë¤¸¤µ¤ó¤¸¥¦¥¨¥Ïー¥¹¡×
¥»¥Ã¥ÈÆâÍÆ
¡¦¥Ð¥Ë¥é¥¯¥êー¥àÌ£¥¦¥¨¥Ïー¥¹1ËçÆþ¤ê
¡¦¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥«ー¥É1ËçÆþ¤ê¡ÊÁ´30¼ï¡Ë
¡Ú¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡Ê·É¾ÎÎ¬¡Ë¡Û
¡¦¥¢¥ë¥¹¡¦¥¢¥ë¥Þ¥ë
¡¦ÀÐ¿À¤Î¤¾¤ß
¡¦°ËÇÈ¥é¥¤
¡¦±¬·î¥³¥¦
¡¦¥ª¥ê¥Ðー¡¦¥¨¥Ð¥ó¥¹
¡¦³ð
¡¦³ëÍÕ
¡¦¾®Ìø¥í¥¦
¡¦ºûÌÚºé
¡¦ÄÇÌ¾Í£²Ú
¡¦»Íµ¨Æä¥¢¥¥é
¡¦¥·¥¹¥¿ー¡¦¥¯¥ì¥¢
¡¦¥¸¥çー¡¦ÎÏ°ì
¡¦¼þ±û¥µ¥ó¥´
¡¦¥»¥é¥Õ¡¦¥À¥º¥ë¥¬ー¥Ç¥ó
¡¦ÍÕ²ÃÀ¥ÅßÀã
¡¦²ÖÈª¥Á¥ã¥¤¥«
¡¦°íÉ´ËþÅ·¸¶¥µ¥í¥á
¡¦É÷³ÚÁÕÅÍ
¡¦À±Æ³¥·¥ç¥¦
¡¦ËÜ´Ö¤Ò¤Þ¤ï¤ê
¡¦Ëâ³¦¥Î¤ê¤ê¤à
¡¦ÁÑ±À¥«¥²¥Ä
¡¦Ìë¸«¤ì¤Ê
¡¦¥é¥È¥Ê¡¦¥×¥Æ¥£
¡¦¥ë¥ó¥ë¥ó
¡¦¥ì¥¤¥ó¡¦¥Ñ¥¿ー¥½¥ó
¡¦¥ì¥ª¥¹¡¦¥ô¥£¥ó¥»¥ó¥È
¡¦¥íー¥ì¥ó¡¦¥¤¥í¥¢¥¹
¡¦ÅÏ²ñ±À¿ý
¢¨¥á¥¿¥ê¥Ã¥¯¥×¥é¥«ー¥É¤ÏÁ´30¼ï¤ÎÃæ¤«¤é¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÏÁ´¤ÆÊ£À½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
(C)ANYCOLOR, Inc.