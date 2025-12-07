つわりで具合が悪いママを見ていた2匹のわんこ。その後の家族愛を感じる尊い行動が話題を集めています。投稿は記事執筆時点で2.3万回再生を突破し「優しいお兄ちゃん」「守護神…！」「ちゃんと分かってますね」などのコメントが寄せられました。

【動画：妊娠中に『つわり』で苦しんでいたら、犬たちが…家族愛を感じる『尊い行動』に称賛】

ママを心配するお兄ちゃんわんこ

YouTubeチャンネル「トイプードルの虎太郎&三桜」では、トイプードルの「虎太郎」くんと「三桜(みお)」ちゃん兄妹の日常を投稿主さんご夫婦が随時紹介しています。

赤ちゃんを身ごもっているママは、つわりで体調がすぐれない模様。そんなママを心配そうに見上げる虎太郎くん…。そのまん丸でつぶらな瞳はちゃんと理解しているようで胸が詰まります。

三桜ちゃんはママにかまってほしいのか、尻尾をブンブンと振り猛アピール！三桜ちゃんは妹らしく実に天真爛漫なご様子だったとか。

妹わんこは天真爛漫♪

虎太郎くんはママが気になって仕方がないのか、そばから離れなかったといいます。横になったママにぴったりと寄り添いながらも、場所は足元…。まるで体調を気遣うような控えめな行動からは虎太郎くんのお兄ちゃんらしさが垣間見えます。

とはいえ自由奔放な三桜ちゃんもママのことが心配なのでしょう、隣で眠ろうと自分のベッドの寝床を整え始めたとか。

しかしながらその勢いはすさまじく、ホリホリのスピードはどんどん上がっていきます。もはやベッドにパンチを繰り出す三桜ちゃんは、ボクシングの練習かと思うほど…！

ステキな家族愛に感動

ふたりに寄り添われながら眠ったママは、目覚めるといくぶん体調も回復していたといいます。きっと虎太郎くんと三桜ちゃんの優しさが伝わったのでしょう。わんこの癒しのパワーはすごいものです。

『大丈夫？』とママを気遣う虎太郎くんの一方で、すっかり電池切れで睡魔に襲われている三桜ちゃん。行動は対照的ですが、大好きなママを想う気持ちは変わりません。これから産まれてくる赤ちゃんのことも、家族として大切に迎え入れるのでしょう。

2匹の家族愛を感じる光景には「ずっと寄り添って優しい」「良いお兄ちゃんとお姉ちゃんになりそうですね」「心配してるの分かる…」といったコメントが寄せられました。ほかにも「無理しないでくださいね」といったママへの労いの声もたくさん届いています。

YouTubeチャンネル「トイプードルの虎太郎&三桜」には、ふたりのほっこりする日常が投稿されています。頼もしい虎太郎お兄ちゃんと天真爛漫な三桜ちゃんのかわいいドタバタ劇も必見ですよ♪

