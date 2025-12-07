寒さが本格的になってきた今日この頃、厚手のタイツが手放せないという人は多いだろう。本来はズボンの下に履くインナーだが、その温かさと心地よさゆえにとあるミスが起こりがちだ。そんな「あるある」をユーモラスに切り取った作品『冬のあったか黒タイツの罠』（作・も～さん）が、SNSで共感と笑いを呼んでいる。



【漫画】冬のあったか黒タイツの罠に陥ってしまい

それは作者が寒い朝に冬用の黒タイツを履く場面から始まる。冬用の厚手タイツは暖かく、まるで一枚で完成してしまったかのような安心感がある。



上着を羽織り、「よし、お出かけ準備完了！」と意気揚々と玄関へ向かうも、どこか違和感が残る。そう、肝心のズボンを履き忘れていたのだ。幸い、外へ出る前に気づけたため大事には至らなかった。



読者からは「極厚タイツでしばらく室内うろついてるとやりがちなやつ」「あるあるすぎますw裏起毛厚手タイツが暖かすぎて履き忘れちゃいそうになる」と共感の声があがっている。そんな同作について、作者のも～さんに話を聞いた。



ー実際にタイツのみで外出してしまった失敗などはありますか？もし何かエピソードがあれば教えてください。



玄関に行くまでに気がついたので事無きを得ました。黒タイツそのままで外出してしまった事は今のところないです。



リュックの裏表を逆に背負ってしまっていたことはありましたね。



夫に荷物を入れてくれと頼んで背中を向けたら、逆になってるよ！と言われ、頭の中が？でいっぱいになりました。



ーコメント欄には共感の声が多く集まっているようでした。も～さんが気になったコメントがあれば教えてください。



コートなどを着ていたので気がつかず、そのまま脱ぐに脱げなくなってしまった…という方もいらっしゃいましたね。他人事ではない…！と思い、ドキドキしました。



逆に、ズボンも履いて出たのに、外が寒すぎて履いていないかと思った…という声もあって、あるあるあるある！となりました。



何か前に描いた気もするな…？と思ったら、今年の冬に描いていました。



ー最後に伝えたいことがあればお願いします！



個人的な失敗談でしたが、たくさん共感のお声を寄せていただきありがとうございました！



あたたかさの罠に負けず、早めにズボンを履きましょうね！



私もまたやらかしそうなので、気をつけます…！



(よろず～ニュース特約・カキMONO.1）