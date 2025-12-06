全国各地の駅を巡る人気ゲーム「桃太郎電鉄（桃鉄）」の最新作を巡り、瀬戸大橋そばの駅名が「多度津」とあるのは「宇多津」の間違いではないかと、５日に開かれた香川県宇多津町議会１２月定例会の一般質問で取り上げられる場面があった。

町はゲーム会社に抗議せず、「瀬戸大橋の玄関口の町」を全国の“桃鉄ファン”らにアピールする姿勢を示した。

取り上げられたのは、１１月１３日に発売された「桃太郎電鉄２〜あなたの町もきっとある〜」。高松駅から西方向に坂出、多度津、丸亀の各駅が並ぶ。瀬戸大橋から延びる線路は、多度津駅に直結している。

しかし、実際の多度津駅は丸亀駅の西側に位置し、瀬戸大橋を通って四国に入って来る列車は、高知、松山方面行きは宇多津駅に停車する。

この日の一般質問で、町議からの指摘を受け、町は「駅名の誤りを把握している。現状のままでは多くの人に誤った知識を持たせることになる」と答弁。その一方で、ゲーム会社に対しては「まちのＰＲを併せた文書でアプローチしていきたい」とした。

谷川俊博町長は報道陣の取材に、「ゲーム会社からの提案も聞きながら、コラボ企画を行うなど互いにプラスになるようにしたい」と述べた。