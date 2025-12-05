80万回以上再生され、3,000以上の高評価を獲得しているのは、子猫の『プチ威嚇』。思わず微笑んでしまう『怖くない威嚇』には、「想像してたのと違ったww」「びっくり箱みたい♪」など、驚きつつも笑ってしまった視聴者からのコメントが殺到していました。

【動画：透明なケースの中に入っていた子猫→『イカ耳になった』かと思ったら、次の瞬間…】

ケースに入っていますが丸見えです

YouTubeアカウント「ひのき猫」に投稿されたのは、子猫の「ひのきちゃん」がケースにすっぽり入っている姿。ただし、ケースは透明だったため、ひのきちゃんの全身が丸見えだったそうです。

家族の声や家事をする、いわゆる「生活音」が気になるのか、ひのきちゃんは耳をぴょこぴょこ動かしていたとのこと。さらには身じろぎをして、居心地のいい姿勢を探っていた様子だったといいます。

見えてるにゃ…？

生活音を気にしながらフィット具合を調整していたひのきちゃん。ふと、目の前で飼い主さんが撮影していることに気づいた様子で視線を上げたとのこと。じーっと飼い主さんを見つめたかと思うと、イカ耳になってぷいっと視線をそらしたそうです。

もしかしたら、ひのきちゃんはケースに隠れているつもりだったのかも。見つかったことに気づき、そわそわし始めたようです。耳をぴきぴきイカ耳にして、おしりを上げ下げ。すると次の瞬間…？

見にゃいで！

ひのきちゃんは、突然ぴょん！とケースから飛び出してきたとのこと。背中を丸める威嚇ポーズで飼い主さんの前に立ちはだかったそうです。その後ぷるぷると体を震わせると「今日はこれくらいで許してやる」とばかりにケースに戻ったといいます。

ひのきちゃんは飼い主さんに背中を向けてケースに入ったものの、結局はケースをあとにして去っていったとのこと。どうやら見られたくなくなったようですね。終始ぷりぷり怒っている、可愛いひのきちゃんでした。

可愛い『プチ威嚇』を披露したひのきちゃんの投稿には、「たまにイカ耳になるのもキュート」「まずケースに入ってる時点で可愛い」などのコメントも。威嚇のつもりが、うっかり『可愛い』を振る舞ってしまったようですね。

YouTubeアカウント「ひのき猫」では、ひのきちゃんの日常はもちろん、ハチワレのひまわりちゃんやマンチカンの秀吉くんの自由気ままな日々も投稿されていますよ。

写真・動画提供：YouTubeアカウント「ひのき猫」さま

執筆：忍野あまね

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。