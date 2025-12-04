「スゲェのきたー！」「目が覚めるミドル」世界王者を沈める！日本代表MFの衝撃ゴラッソにSNS騒然！「まじ神弾！」「すんごいゴール決めてるじゃん！」
現地時間12月３日に開催されたプレミアリーグの第14節で、日本代表MF田中碧が所属するリーズが強豪チェルシーとホームで対戦。３−１で快勝を収めた。
この試合で待望のプレミアリーグ初ゴールを決めたのが、インサイドハーフで先発した田中だ。１−０で迎えた43分、ペナルティエリアアーク付近でボールを受けると、右足を一閃。強烈なミドルシュートをゴール右に突き刺してみせた。
この衝撃の一撃に、SNS上では次のような声が上がった。
「まじ神弾！」
「トラップからシュートの強さ、コースと完璧だったね」
「すんごいゴール決めてるじゃん！」
「待ってました素晴らしいミドルシュート」
「チェルシー相手に凄いゴール」
「完璧なミドルを突き刺す」
「目が覚めるミドル」
「初ゴールがチェルシー相手のゴラッソ 最高すぎる」
「やっぱり田中碧のミドルえぐい」
「おいおいおい田中碧のミドル最高かよ。しかもチェルシー相手ですやん」
今夏のクラブワールドカップを制した世界王者を沈めた、驚きのゴラッソだった。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【動画】田中碧が衝撃のプレミア初ゴール
