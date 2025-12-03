診察室へ向かう柴犬が、先生を見つけた瞬間に全身で喜びを表す姿が注目を集めています。思わず笑みがこぼれるような甘えん坊ぶりに、癒される人が続出。

投稿は記事執筆時点で191万回再生を突破し、「可愛すぎる」「たまらない♡」などのコメントが寄せられています。

【動画：病院の先生LOVEな柴犬→診察室で先生を見つけた瞬間に…ずっと見ていたい『愛情表現』】

先生に一直線のこむぎちゃん

TikTokアカウント「komu0224」に投稿されたのは、病院の先生が大好きでたまらないという柴犬「こむぎ」ちゃんのお姿。こむぎちゃんは、人も犬も大好きな性格の女の子だといいます。この日も病院へ行くと、迷いなく診察室へ向かっていったそう。

診察室に入るまでは慣れた様子で壁際を進んで行き、角はキワキワで攻めてショートカットしているかのよう。早く会いたいという気持ちが感じられて、思わずキュンとしてしまいます♡そして先生の足元にたどり着くと、すぐにゴロン。

甘えん坊全開♡

先生を見上げた瞬間、こむぎちゃんの耳は嬉しさを隠しきれない“ヒコーキ耳”になっていたそう。全身から「先生に会えて嬉しい」という気持ちがあふれていたといいます。先生も「もう準備してるのか」と笑いながら声をかけ、こむぎちゃんを優しく撫でていたとか。

その直後、こむぎちゃんは再びゴロン。先生の「ちょっと見せてくれ」の言葉に合わせるかのようなタイミングで、お腹を見せたといいます。この“お腹見せ”を何度も繰り返す様子は、まるで「先生、どうぞ好きなだけ診察してください」と言っているかのようで可愛らしく、クスッと笑えます。

診察中もずっととろけ顔…

診察が進んでいる間も、こむぎちゃんは終始うっとりした表情を浮かべていたそう。先生がこむぎちゃんの状態を確認している際も、気持ちよさそうに目を細めていたといいます。その無防備さからは、先生に対する深い信頼が伝わってくるようです。

診察が終盤に差し掛かり、こむぎちゃんの体重を測ろうとする先生ですが、こむぎちゃんはもっと撫でてと言わんばかりに動こうとしなかったそう。思う存分撫でてもらい幸せそうな表情に、こちらまでほっこり癒されたのでした。

投稿には「先生のベテラン感たまらん」「『てんてー♡』ゴロンてなってるの可愛いｗ♡」「先生がいい人って分かるんだなぁ」「もう求愛ダンスしてるやん（笑）」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント『komu0224』では、こむぎちゃんの日常や甘えん坊な様子が多数投稿されています。癒しに満ちたこむぎちゃんの暮らしが気になる方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「komu0224」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。