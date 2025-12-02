＜義実家への里帰りNG？＞強引な兄にキッパリNO！両親困らせないで【第9話まんが：義妹の気持ち】
私はナナコ。少し前にブラック企業を辞めました。グッタリ疲れ果てた私を見かねた両親は、何も言わず実家においてくれることに。今はバイトのかたわら再就職に向けた資格の勉強に励んでいます。そんなある日、近くに住む兄のケイスケの家に赤ちゃんができたという知らせが！ 妻のサホさんは妊娠5ヶ月で、うちに里帰りしたいと言っているそうです。正直言うと勉強に差し支えるので困ります。両親も断ることを決め、兄にそう伝えたのですが……？
兄が「里帰りさせてくれ」と食い下がるので、両親は困ったような顔をしていました。両親が兄一家の里帰りを断っているのは、資格試験の勉強をしている私のためでもあります。私は両親がいない場所で、兄と話すことにしました。
私にしてみれば、赤ちゃんが来ることで生活環境が脅かされるのは困ります。でも両親は私のことを気遣い、あえて兄には伝えなかったのでしょう。私はそれを説明し、「今回の件で文句があるなら私に言ってほしい」と伝えました。
両親が困っている姿を見て、黙っていられなくなった私は兄に直接話しました。ハッキリ言って兄夫婦は、うちの両親に甘えすぎです。私は分かりやすい例を出して、兄に理解を求めたつもりでした。「お父さんのこと、兄さんの家のタクシーか何かだと思ってない？」とか、「悪いけどうちは予約すれば泊まれるホテルじゃないんだよ」とか……。
けれど私がしっかり説明しても、兄はまだ文句を言いたいような様子。納得はしていないのでしょう。自分たちの主張ばかり通そうとする兄に、私は少し困惑していたのでした。
原案・ママスタ 脚本・motte 編集・井伊テレ子
