発達特性の夫に振り回される妻へ。知らないと危険な“共依存”に陥るサインと自分を守る5つの視点

夫婦問題カウンセラーの岡野あつこ氏が、自身のYouTubeチャンネルで「愛着・発達特性の夫に振り回される妻へ！自分を守る５つの視点」と題した動画を公開。愛着障害や発達障害の特性を持つ夫との関係の中で、孤独や消耗を感じている妻が、自分自身を守り、健全な関係を築くための5つの視点について解説した。



岡野氏はまず、愛着障害や発達障害の傾向がある夫は「決して悪人ではありません」と前置きし、その特性ゆえに妻との心の距離が広がり、関係が壊れてしまうことがあると指摘する。そうした夫との関係に悩む妻が自分を守るための視点として、以下の5つを挙げた。



1つ目は「依存と支配」。愛着障害の傾向を持つ夫は、幼少期の経験から「また見捨てられるかもしれない」という不安を常に抱えていると岡野氏は説明する。その不安が、結婚後は妻の行動を過度に管理・束縛する「支配的な行動」として現れることがあるという。これに対し、妻ができることは「相手の不安の責任をすべて引き受けないこと」であり、「私は大丈夫よ」と淡々と伝え、健全な距離を保つ姿勢が重要だと述べた。



2つ目は「決断力の欠如」。発達特性を持つ夫は「自分で決めていいという感覚が低い」傾向にあり、何事も妻に確認しないと動けないことがあると指摘。妻が判断代行者になる関係を変える第一歩は「小さな判断を夫に返すこと」であり、「あなたが決めたなら私は応援しますよ」というスタンスで見守ることが、夫の自信を育てると語った。



3つ目は「感情のすれ違い」。発達障害（ASD）の傾向がある夫は、他者の感情を想像する力が弱い場合があるという。そのため、妻が悲しんでいても「そんなに怒ることなの？」という言葉でさらに傷つけてしまうことがある。岡野氏は、完璧な共感を求めるのではなく、「仕事で立ちっぱなしで足が痛いから少し横になりたい」のように、自分の状態や要望を具体的に伝える工夫が必要だとアドバイスした。



4つ目は「妻が抱える共依存」。夫の特性に寄り添おうとするあまり、「私がしっかりしなきゃ」と自分を追い詰め、夫の機嫌で自分の価値を測ってしまう共依存関係の危険性を指摘。自己回復の第一歩として、まずは「悲しい」「嬉しい」など「自分の感情を言葉にする練習」から始めるよう促した。



最後の5つ目は「限界を見極める」。努力しても報われない関係は手放す勇気も必要だと語る。岡野氏は、限界を見極めるポイントとして「相手の行動があなたの安全や健康を脅かしていないか」「改善に向けた行動が継続しているか」「あなたの努力が希望から出ているか」の3点を提示。「もう限界かもしれない」と感じた瞬間こそ「再出発のサイン」だと述べた。



これらの視点は、夫を変えるためではなく、まず妻自身が自分を取り戻し、心を壊さないためにある。夫との関係に消耗していると感じたら、まずは自分を大切にすることから試してみてはいかがだろうか。