LINE¡ÖÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¡×¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¡×¤È゙¤Ã¤Á¤«゙ÎÉ¤¤¤Î¤«¡©Âç³ØÀ¸¤ÎÌó59.5%¤¬¡»¡»¥¹¥ëー¤ÎÊý¤¬·ù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë!?
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
YouTubeÆ°²è¡ÖLINE¤Ç´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤Ê¤¤Êý¤¬¤¤¤¤¡©¡ØÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¡Ù¡Ø´ûÆÉ¥¹¥ëー¡Ù¤É¤Ã¤Á¤¬ÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤Ë¤Æ¡¢¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬LINE¤Ë¤ª¤±¤ë¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¡×¤È¡ÖÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ì¤Ã¤¿¡£ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤¢¤ëÄ´ºº¤Ç¡ÖÂç³ØÀ¸¤ÎÌó59.5%¤¬´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ÎÊý¤¬·ù¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾Ò²ð¤·¡¢¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡ÖÁê¼ê¤¬¥á¥Ã¥»ー¥¸¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤ËÊÖ¿®¤¬¤Ê¤¤¤È¡¢Ìµ»ë¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤À¤«¤é´ûÆÉ¥¹¥ëー¤Ë¤è¤ê·ù¤Êµ¤»ý¤Á¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö³Î¤«¤Ë¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£ÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤Ê¤ó¤ÇÊÖ¿®¤¬Íè¤Ê¤¤¤ó¤À¤í¤¦¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤Î¶¦´¶¤òÍ¶¤Ã¤¿¡£
¤½¤Î°ìÊý¡¢¡ÖÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¤À¤ÈÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤¤Î¤«¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë»×¤¦¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ÎÊý¤¬¤³¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï·ù¤À¤Ê¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë´¶¤¸¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¸ÀµÚ¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ÈÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤ó¤Çµ¯¤³¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤«¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤ò¿¼·¡¤ê¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢Í×°ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Âç¤¤Ê¸¶°ø¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÃÎµ¡Ç½¤òµó¤²¤ë¡£¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÄÌÃÎ¤Ç¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÎÆâÍÆ¤ò³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢´ûÆÉ¤ò¤Ä¤±¤º¤ËÆâÍÆ¤òÇÄ°®¤·¤Æ¡¢¤½¤Î¤Þ¤ÞÊÖ¿®¤òËº¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡×¤È¤¤¤¦¶ñÂÎÅª¤ÊÎã¤ò²òÀâ¤·¡¢¸½Âå¤Î¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥ó»ö¾ð¤ËÂ¨¤·¤¿Ê¬ÀÏ¤ò¸«¤»¤¿¡£
Æ°²è¤ÎºÇ¸å¤Ç¤Ï¡¢¡Ö³§¤µ¤ó¤É¤¦¤Ç¤¹¤«¤Í¡£´ûÆÉ¥¹¥ëー¤ÈÌ¤ÆÉ¥¹¥ëー¡¢¤Ê¤ó¤Çµ¯¤³¤ë¤«¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¤«¤Í¡×¤È»ëÄ°¼Ô¤ËÌä¤¤¤«¤±¡¢¤µ¤é¤Ê¤ëÍý²ò¤òÂ¥¤·¤ÆÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
\¤é¤¯¤é¤¯LINE¶µ¼¼¤Ã¤Æ¡©¡¿¢§¤Ò¤é¤¤¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÆ°²èhttps://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËLINE¤Î»È¤¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢£¼èºà¡¦¥³¥é¥Ü¡¦¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éinfo@hira-line.com