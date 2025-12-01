[11.30 プレミアリーグ第13節](スタンフォード ブリッジ)

※25:30開始

<出場メンバー>

[チェルシー]

先発

GK 1 ロベルト・サンチェス

DF 3 マルク・ククレジャ

DF 23 トレボ・チャロバー

DF 27 マロ・グスト

DF 29 ウェスレイ・フォファナ

MF 7 ペドロ・ネト

MF 8 エンソ・フェルナンデス

MF 24 リース・ジェームズ

MF 25 モイセス・カイセド

MF 41 エステバン

FW 20 ジョアン・ペドロ

控え

GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン

DF 4 トシン・アダラバイヨ

DF 5 ブノワ・バディアシル

DF 34 ジョシュ・アチャンポン

MF 10 コール・パーマー

MF 17 アンドレイ・サントス

FW 9 リアム・デラップ

FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス

FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ

監督

エンツォ・マレスカ

[アーセナル]

先発

GK 1 ダビド・ラヤ

DF 3 クリスティアン・モスケラ

DF 5 ピエロ・インカピエ

DF 12 ユリエン・ティンバー

DF 33 リッカルド・カラフィオーリ

MF 10 エベレチ・エゼ

MF 36 マルティン・スビメンディ

MF 41 デクラン・ライス

FW 7 ブカヨ・サカ

FW 11 ガブリエル・マルティネッリ

FW 23 ミケル・メリノ

控え

GK 13 ケパ・アリサバラガ

DF 4 ベン・ホワイト

DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー

MF 8 マルティン・ウーデゴーア

MF 16 クリスティアン・ノアゴール

MF 22 イーサン・ヌワネリ

FW 9 ガブリエル・ジェズス

FW 14 ビクトル・ギェケレシュ

FW 20 ノニ・マドゥエケ

監督

ミケル・アルテタ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります