チェルシーvsアーセナル スタメン発表
[11.30 プレミアリーグ第13節](スタンフォード ブリッジ)
※25:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
控え
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
※25:30開始
<出場メンバー>
[チェルシー]
先発
GK 1 ロベルト・サンチェス
DF 3 マルク・ククレジャ
DF 23 トレボ・チャロバー
DF 27 マロ・グスト
DF 29 ウェスレイ・フォファナ
MF 7 ペドロ・ネト
MF 8 エンソ・フェルナンデス
MF 24 リース・ジェームズ
MF 25 モイセス・カイセド
MF 41 エステバン
FW 20 ジョアン・ペドロ
GK 12 フィリップ・ヨルゲンセン
DF 4 トシン・アダラバイヨ
DF 5 ブノワ・バディアシル
DF 34 ジョシュ・アチャンポン
MF 10 コール・パーマー
MF 17 アンドレイ・サントス
FW 9 リアム・デラップ
FW 11 ジェイミー・バイノー・ギテンス
FW 49 アレハンドロ・ガルナチョ
監督
エンツォ・マレスカ
[アーセナル]
先発
GK 1 ダビド・ラヤ
DF 3 クリスティアン・モスケラ
DF 5 ピエロ・インカピエ
DF 12 ユリエン・ティンバー
DF 33 リッカルド・カラフィオーリ
MF 10 エベレチ・エゼ
MF 36 マルティン・スビメンディ
MF 41 デクラン・ライス
FW 7 ブカヨ・サカ
FW 11 ガブリエル・マルティネッリ
FW 23 ミケル・メリノ
控え
GK 13 ケパ・アリサバラガ
DF 4 ベン・ホワイト
DF 49 マイルズ・ルイス・スケリー
MF 8 マルティン・ウーデゴーア
MF 16 クリスティアン・ノアゴール
MF 22 イーサン・ヌワネリ
FW 9 ガブリエル・ジェズス
FW 14 ビクトル・ギェケレシュ
FW 20 ノニ・マドゥエケ
監督
ミケル・アルテタ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります