「督促状が集中…」立花孝志氏逮捕のウラでNHKが10倍“狙い撃ち”するN国党を信じた人たちの悲劇

2500人に1人の割合から250人に1人に

11月28日、神戸地検は竹内英明元兵庫県議の名誉を毀損した疑いで逮捕された『NHKから国民を守る党』（以下、N国党）党首の立花孝志容疑者（58）を名誉毀損の罪で起訴した。裁判の行方に注目が集まっているが、党首が不在となったN国党にも、荒波が押し寄せている。

というのも、立花容疑者に勧められるままに、NHKと契約し受信料の不払いを続けていた支持者たちは今パニックになっているようだ。

先日、NHKは受信料の未払い対策強化のため、『受信料特別対策センター』を設置したと発表した。支払督促による民事手続きを拡大し、今年度下半期だけで昨年度の10倍を超える督促件数の見通しをたてているという。来年度はさらに督促件数を増やす予定だとも。

N国党所属の前参議院議員・浜田聡氏（48）は、YouTubeで、

「（支払い督促で）裁判される可能性自体がめちゃくちゃ低かったので、要は宝くじに当たるようなもの」

としたうえで、

「当たったら当たったで仕方ないんですけど」

となんとも無責任な発言をしていた。

浜田氏によれば、裁判を起こされる人は2500人に１人の割合だったという。その10倍となれば250人に１人となるが、これはたいした数ではないのだろうか。

『「NHKから国民を守る党」とは何だったのか?』の著者で、選挙ウォッチャーのちだい氏に取材したところ、

「10倍の中身が大切で、督促状は『N国党』の『請求書代理受領サービス』を利用していた人たちに集中して送られるようです」

と話す。

立花氏には裁判で139万7545円の支払いを命じられ

『請求書代理受領サービス』とは、『村岡総合法律事務所』の村岡徹也弁護士が展開しているサービスのこと。N国党のホームページでも

〈NHKからの請求書は、そのまま破棄していただいて結構です。何度払込用紙が届いても気にすることはありません。裁判を起こされない限り何度捨てても何も起こりません。裁判を起こされる可能性は低いですが、もし裁判を起こされても大丈夫。あなたはこのサイトを閲覧している時点で、NHKから国民を守る党から守られています〉

と、うたい、NHK の放送受料を不払いにすることを紹介していた村岡弁護士が紹介され、N国党のホームページから、弁護士事務所のサイトへ飛ぶようになっている。

だが、村岡弁護士に対し“違法行為を助長するものである”などとして懲戒が申し立てられていたことが明らかになった。第二東京弁護士会綱紀委員会は

「懲戒委員会に事案の審査を求めることを相当と認める」

としている。

NHKからの督促が10倍になるということで、N国党にとっては相当なダメージになるだろう。さらに、裁判になれば100％負けることがわかっている。

「たいしたことはない、心配しないでいい」

で済まされない。とくにN国党を信じて踊らされた人たちにとっては、まさに悲劇というほかないだろう。

それでも浜田氏は、

「立花さんが戻るまで不安定だが、戻れば平常運転に戻る」

と語っていた。果たして……。

「立花氏は11月28日に、NHKから業務妨害等で訴えられていた裁判の判決が下り、139万7545円の支払いを命じられました。これからは、受信料不払いを促したり、NHKの業務を妨害するようなパフォーマンスはできなくなるでしょう」

とは、前出のちだい氏。立花氏やＮ国党にとって、確実に厳しい状況に追い詰められている。それでも、

「弱体化はしていると思いますが、しぶとくゾンビのようによみがえってくるのが立花容疑者ですからね。起訴された立花容疑者は、起訴勾留でしばらくは出てこれないと思いますが、当然弁護側は保釈を申請すると思います。再逮捕がなければ年明けには解放される可能性があります。現状、支持者たちは急速に離れていって、半分ほどになったと聞いていますが、立花容疑者が保釈で出てくれば、希望を見出すので下げ止まるかもしれません」（同・ちだい氏）

やはり一筋縄ではいかないようだーー。

取材・文：佐々木 博之（芸能ジャーナリスト）